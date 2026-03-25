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La contundente declaración de Leandro Paredes a Camila Galante en medio de los rumores con Emilia Mernes

En medio del escándalo que lo salpicó por los rumores de un supuesto vínculo con Emilia Mernes, Leandro Paredes tuvo un gesto claro en redes sociales a su esposa, Camila Galante.

25 mar 2026, 21:15
La contundente declaración de Leandro Paredes a Camila Galante en medio de los rumores con Emilia Mernes
La contundente declaración de Leandro Paredes a Camila Galante en medio de los rumores con Emilia Mernes

La contundente declaración de Leandro Paredes a Camila Galante en medio de los rumores con Emilia Mernes

Luego de que cobrara fuerza la versión sobre un supuesto chat entre Emilia Mernes y un futbolista de la Selección Argentina —con muchas miradas apuntando a Leandro Paredes —, el mediocampista salió a aclarar la situación en el ámbito privado y le hizo una contundente declaración a su esposa, Camila Galante.

El jugador buscó llevar tranquilidad y desactivar cualquier tipo de especulación que pudiera afectar a su entorno familiar. En el escrito en s cuena de Instagram, el mediocampista de Boca Juniors tuvo una tierna declaración. "Felices 16 años juntos amor de mi vida. Te amo", expresó.

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Posteo de Paredes a Camila Galante

La respuesta no tardó en llegar del lado de Galante, quien eligió un tono completamente opuesto al de la polémica y se mostró cercana, afectuosa y sin lugar para las dudas: " Te amo con todo mi alma amor de mi vida".

Camila Galante

Horas antes, la esposa de Paredes había sido contundente al referirse al escándalo y no dejó lugar a dudas sobre su postura. En diálogo con Paula Varela, desmintió de plano las versiones que vinculaban a su pareja con la polémica y aseguró que todo lo que se estaba diciendo no era cierto.

Qué dijo Camila Galante de Leandro Paredes y Emilia Mernes

Camila Galante decidió romper el silencio luego de que su familia quedara en el centro de la polémica en los últimos días. Tras las versiones que señalaban a su marido, Leandro Paredes, como el jugador de la Selección argentina que habría intercambiado mensajes con Emilia Mernes, la empresaria salió a aclarar la situación y buscó desactivar los rumores de raíz.

En diálogo con Paula Varela, fue contundente al negar cualquier conflicto de pareja vinculado a este tema y dejó en claro su postura frente a las especulaciones. "Yo no perdoné nada porque no es a Leandro a quien le escribió. Ni idea por qué siempre lo involucran a él", sostuvo en diálogo con Paula Varela.

Durante la emisión de Agenda A24, la periodista también compartió otra frase que refleja el cansancio de Galante ante este tipo de versiones que, según contó, se repiten desde hace tiempo. “Estaría bueno que le pregunten a Lea alguna vez”, sentenció cansada de renegar con los romances que le adjudican al padre de sus hijos.

De esta manera, sus declaraciones no solo buscaron despegar a Paredes del escándalo actual, sino que además dejaron entrever que sería otro campeón del mundo el que habría tenido contacto con la cantante, quien por el momento opta por mantenerse en silencio frente a la controversia.

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