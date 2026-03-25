La contundente declaración de Leandro Paredes a Camila Galante en medio de los rumores con Emilia Mernes

Qué dijo Camila Galante de Leandro Paredes y Emilia Mernes

Camila Galante decidió romper el silencio luego de que su familia quedara en el centro de la polémica en los últimos días. Tras las versiones que señalaban a su marido, Leandro Paredes, como el jugador de la Selección argentina que habría intercambiado mensajes con Emilia Mernes, la empresaria salió a aclarar la situación y buscó desactivar los rumores de raíz.

En diálogo con Paula Varela, fue contundente al negar cualquier conflicto de pareja vinculado a este tema y dejó en claro su postura frente a las especulaciones. "Yo no perdoné nada porque no es a Leandro a quien le escribió. Ni idea por qué siempre lo involucran a él", sostuvo en diálogo con Paula Varela.

Durante la emisión de Agenda A24, la periodista también compartió otra frase que refleja el cansancio de Galante ante este tipo de versiones que, según contó, se repiten desde hace tiempo. “Estaría bueno que le pregunten a Lea alguna vez”, sentenció cansada de renegar con los romances que le adjudican al padre de sus hijos.

De esta manera, sus declaraciones no solo buscaron despegar a Paredes del escándalo actual, sino que además dejaron entrever que sería otro campeón del mundo el que habría tenido contacto con la cantante, quien por el momento opta por mantenerse en silencio frente a la controversia.