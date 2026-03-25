Duki bancó a Emilia Mernes tras su fuerte comunicado y le dedicó un mensaje contundente

Además, cerró con una frase que no pasó desapercibida: “Ojalá todos supieran lo buena persona que sos. Ojalá todos tuvieran la suerte de tener a una compañera como vos a su lado. Te amo”.

Mientras el escándalo sigue creciendo y sumando capítulos, el gesto del cantante dejó en evidencia su apoyo incondicional a Emilia en uno de los momentos más delicados.

Posteo de Duki bancando a Emilia Mernes



Cómo fue el duro descargo de Emilia Mernes tras el escándalo con Tini Stoessel

Después de varios días en el ojo de la tormenta, Emilia Mernes decidió salir a hablar públicamente y enfrentar las versiones que la vinculan a un fuerte conflicto con Tini Stoessel, María Becerra y hasta con figuras cercanas a la Selección Argentina.

El escándalo creció en redes sociales con distintas teorías que señalaban supuestos malos tratos dentro del ambiente artístico, tensiones por bailarines y hasta una presunta maniobra para perjudicar el histórico show de María Becerra en River, uno de los hitos más importantes de su carrera.

Como si fuera poco, también circularon rumores sobre chats con un futbolista de la Scaloneta, lo que habría generado un efecto dominó que llegó incluso al mundo del fútbol. En ese contexto, se viralizó que Antonela Roccuzzo y Valentina Cervantes habrían dejado de seguir a la cantante en Instagram, un gesto que alimentó aún más las especulaciones.

Frente a este escenario, Emilia eligió hablar y lo hizo con un fuerte descargo en sus redes sociales. “Hace una semana que están diciendo cosas que no son verdad, replicando mentiras que se instalan en redes sociales e inventando noticias sin criterio, sin parar”, expresó con contundencia.

La artista también explicó por qué decidió mantenerse en silencio en un primer momento: “Intenté mantener el silencio, creyendo que los mensajes agresivos y las falsas acusaciones iban a parar, pero cada día que pasa veo un nuevo invento. Ni yo ni ninguna de las mujeres involucradas tenemos por qué tolerar este nivel de odio”.

Además, buscó bajar la tensión con sus colegas y dejó abierta la puerta al diálogo: “Las diferencias que haya tenido con mis colegas, como puede tener cualquier persona, las hablé en su momento con ellas y entendí que habían quedado aclaradas. Desde mi lugar siempre estará abierta la posibilidad de volver a hablar de lo que sea necesario”.

Por último, la cantante mostró su costado más vulnerable al referirse al impacto personal que le generó la situación: “Por favor, les quiero pedir que paren, es muy doloroso para mí y para toda mi familia ver cómo dicen cualquier cosa sin pensar un segundo en cómo repercute tanta violencia en cualquier ser humano. Estoy muy angustiada y asustada por el nivel de odio que manejan en las redes sociales. Por favor, basta”.