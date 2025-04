"¡Íbamos como chanchos!": el dramático relato de una pasajera del micro que volcó en General La Madrid

Según relató Tatiana, una de las pasajeras que sobrevivió al vuelco, el conductor circulaba a una velocidad "altísima", incluso al ingresar a las rotondas.

"Yo venía entredormida, pero sentía que íbamos muy rápido. De repente, el micro se volteó y salí despedida. Caí al pasto, al barro… Tengo el brazo quebrado en tres partes", declaró desde el hospital Mariano Etchegaray, donde fue atendida junto a otros heridos.

VUELCO FATAL.jpg Vuelco fatal de un micro en la ruta 51: cinco muertos y varios heridos.

La joven, que viajaba desde Viedma, denunció graves irregularidades en el servicio: "El micro que nos dieron era simple, no doble piso como habíamos pagado. Nos dijeron que en Bahía Blanca íbamos a cambiar por un micro por el que habíamos pagado, pero nos mintieron. No hubo cambio de micro y, encima, nos trataron muy mal. No nos dieron tiempo siquiera para ir al baño. Los choferes nos dijeron que estaban retrasados".

En medio del dolor y la indignación, Tatiana describió condiciones extremas durante el trayecto: "Viajábamos como chanchos. La velocidad era altísima, incluso al tomar la rotonda", subrayó.

Las autoridades ya iniciaron una investigación para determinar las causas del accidente, aunque las primeras hipótesis apuntan a una combinación de error humano y posible negligencia tanto del chofer como de la empresa responsable del servicio.

De los 33 pasajeros, cinco fallecieron y 28 resultaron heridos.

Detuvieron al chofer del micro que volcó en General La Madrid

La Dirección de Seguridad de la localidad de General La Madrid emitió un comunicado este domingo por la noche donde informa sobre la aprehensión de Daniel Alejandro Pereyra (35), el chofer del micro de larga distancia que volcó sobre la Ruta Provincial 51 mientras se dirigía a la capital bonaerense de La Plata.

De acuerdo al documento al que tuvo acceso el portal Ahora La Madrid, se labraron actuaciones por “homicidio culposo” y "como resultados de averiguaciones y testimoniales, el chofer de la unidad quedó en carácter de aprehendido a disposición de la Justicia, alojado en los calabozos de una estación policial".