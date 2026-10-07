Ignacio González Prieto dio fuertes detalles de la autopsia de Nerea de 11 años

De acuerdo con la investigación, la escena habría sido alterada para instalar inicialmente la posibilidad de un suicidio, una circunstancia que ahora es analizada por los investigadores a partir de los resultados de las pericias y de las evidencias reunidas.

Qué determinó la autopsia de la nena de 11 años

El estudio médico-legal realizado sobre el cuerpo de Nerea aportó información fundamental para establecer cómo se produjo su muerte.

Entre las principales conclusiones aparecen lesiones compatibles con fuertes traumatismos en diferentes sectores del cuerpo. El hallazgo de daños internos de consideración permitió descartar que se tratara simplemente de un cuadro accidental y abrió interrogantes sobre las circunstancias que rodearon las últimas horas de la menor.

Uno de los datos más relevantes mencionados por González Prieto fue la existencia de una ruptura traumática de la aorta torácica, además de lesiones que afectaron seriamente el sistema respiratorio y cardiovascular.

También fueron descriptos un hemotórax bilateral, es decir, la presencia de sangre en ambos espacios pleurales, y un hemopericardio, que consiste en la acumulación de sangre alrededor del corazón.

A esto se sumaron contusiones pulmonares y hemorragias internas, elementos que muestran la magnitud de los traumatismos sufridos.

La información forense resulta determinante porque permite a los investigadores avanzar más allá de la escena inicial y establecer si la posición del cuerpo, las lesiones y los elementos encontrados en la vivienda son compatibles con la versión que había sido comunicada en un primer momento.

En este sentido, la autopsia se transformó en una pieza central de la investigación.

La hipótesis de una golpiza antes de la muerte

Con el avance de las pericias, una de las principales líneas que analiza la Justicia apunta a que Nerea habría sufrido una brutal agresión antes de morir.

Los investigadores encontraron indicios que, según trascendió, son compatibles con una secuencia de golpes en distintas partes del cuerpo. Entre los primeros elementos incorporados al expediente se mencionaron lesiones en la espalda y signos de hemorragia interna.

La gravedad de las heridas descriptas por la autopsia reforzó esa línea investigativa.

La causa busca determinar ahora quién o quiénes participaron de la agresión, cuánto tiempo transcurrió entre los golpes y el fallecimiento y qué ocurrió dentro de la vivienda durante las horas previas a la intervención policial.

También deberá establecerse si la menor recibió asistencia médica después de haber sido lesionada o si, por el contrario, permaneció en la vivienda sin recibir atención.

Este último punto resulta especialmente relevante debido a que la Justicia analiza una posible situación de abandono de persona, teniendo en cuenta que la niña convivía con varios integrantes de su familia.

La investigación deberá determinar, además, si alguno de los adultos presentes conocía el estado en el que se encontraba Nerea y decidió no solicitar asistencia.

La escena encontrada dentro del baño

Uno de los aspectos que generó mayor atención desde el comienzo de la investigación fue el lugar donde apareció el cuerpo.

La menor fue encontrada en el baño de la vivienda, en una escena que inicialmente habría intentado ser presentada como un suicidio.

Sin embargo, las primeras pericias realizadas sobre el cuerpo y posteriormente el resultado de la autopsia llevaron a los investigadores a poner en duda esa hipótesis.

La Justicia sospecha que la escena podría haber sido preparada para desviar la investigación, por lo que las autoridades trabajan en establecer qué sucedió realmente dentro de la casa antes de la llegada de los efectivos policiales.

La reconstrucción de esa secuencia será fundamental para la causa.

Los investigadores deberán determinar quién ingresó al baño, quién encontró el cuerpo, qué personas se encontraban en la vivienda y cuáles fueron las acciones realizadas inmediatamente después de la muerte.

Cada uno de esos elementos puede resultar relevante para establecer si hubo un intento deliberado de modificar la escena.

La llamada al 911 que puso en marcha el operativo

El hallazgo del cuerpo fue comunicado a las autoridades mediante una llamada al 911 realizada por la abuela de la menor.

Según la información que trascendió sobre la causa, la mujer manifestó haber encontrado a la niña sin vida dentro del baño de la vivienda.

La intervención policial se produjo a partir de ese aviso y posteriormente comenzaron las primeras actuaciones judiciales y periciales.

La escena fue preservada para realizar las correspondientes tareas de criminalística y determinar si los elementos encontrados en el lugar coincidían con la hipótesis inicial.

Con el paso de las horas, la investigación comenzó a tomar otra dirección.

El resultado de la autopsia, junto con las restantes pruebas reunidas, llevó a los investigadores a considerar que la muerte de Nerea no podía ser explicada por la versión inicial del suicidio.

La fiscalía comenzó entonces a profundizar las responsabilidades que podrían corresponderles a los integrantes del grupo familiar que se encontraban en la vivienda.

Tres familiares quedaron detenidos

En el marco de la causa fueron detenidos tres familiares de la niña.

Una de las personas apresadas es Rocío Aldana Pereira, de 28 años, identificada como la madre de Nerea.

También fue detenida Mónica Villalba, de 53 años, abuela de la menor y quien habría sido la persona que encontró el cuerpo y posteriormente dio aviso a la Policía.

El tercer detenido es Carlos Ezequiel Pereira, de 25 años, señalado como tío materno de la víctima.

La situación procesal de cada uno de ellos deberá definirse a partir de las pruebas incorporadas al expediente y de las declaraciones que puedan brindar ante la Justicia.

Por el momento, el hecho es investigado a partir de las distintas hipótesis que surgieron luego de las primeras pericias.

La detención de los familiares constituye uno de los puntos más importantes de la causa porque todos ellos pertenecían al círculo íntimo de la menor y, según la información difundida, compartían la vivienda en la que fue encontrada muerta.

Qué busca determinar ahora la Justicia

El expediente intenta reconstruir con precisión las últimas horas de vida de Nerea.

Para ello, los investigadores deberán combinar el resultado de la autopsia con las pericias realizadas en la casa, los testimonios de familiares y vecinos, los registros de comunicaciones y cualquier otro elemento que permita establecer qué ocurrió antes de la muerte.

Una de las principales preguntas es cuándo se produjeron las lesiones.

La información médico-legal puede permitir establecer si los traumatismos fueron consecuencia de un único episodio o si existieron diferentes momentos de agresión.

También será importante determinar si la menor permaneció con vida durante un período posterior a los golpes y si durante ese lapso alguna de las personas presentes pudo haber solicitado ayuda.

La eventual existencia de signos compatibles con un posible abuso sexual de antigua data, que también habría sido mencionada entre los primeros hallazgos, constituye otra línea de investigación que deberá ser analizada con extremo cuidado mediante estudios específicos.

Ese aspecto no implica por sí mismo establecer responsabilidades, sino que forma parte de los elementos que la Justicia debe corroborar y contextualizar dentro de la investigación.

Una causa que cambió a partir de las pericias

El caso de Nerea comenzó con una escena que apuntaba hacia una determinada explicación de su muerte, pero los resultados forenses modificaron el rumbo de la investigación.

La autopsia permitió identificar lesiones internas de extrema gravedad y aportó información que contradice, según la hipótesis que maneja la Justicia, la posibilidad de que la menor simplemente se hubiera quitado la vida.

Ahora, el desafío para los investigadores consiste en reconstruir qué ocurrió dentro de la vivienda y establecer las responsabilidades individuales.

La causa deberá determinar si existió una agresión directa contra la niña, quiénes participaron de ella, quiénes conocieron su estado y qué ocurrió después de que sufriera las lesiones.

También será necesario establecer si la escena fue efectivamente modificada y, en caso de confirmarse esa hipótesis, quién tomó la decisión de hacerlo y con qué objetivo.

Las respuestas dependerán de las próximas medidas judiciales y del análisis integral de las pruebas.

El resultado forense, una pieza clave para reconstruir la muerte

La investigación por la muerte de la nena de 11 años entra así en una etapa decisiva.

El informe de la autopsia aporta una descripción precisa de las lesiones que presentaba el cuerpo y constituye uno de los elementos más importantes para determinar la mecánica de la muerte.

La existencia de politraumatismos, hemorragias internas, lesiones pulmonares, daños en la zona cardíaca y una ruptura traumática de la aorta torácica representa un dato central para los investigadores.

Pero todavía resta establecer cómo se produjeron esas lesiones y quiénes fueron responsables.

Mientras tanto, los tres familiares detenidos permanecen bajo investigación y la Justicia continúa reuniendo pruebas para reconstruir las últimas horas de Nerea.

La causa, que inicialmente estuvo atravesada por la hipótesis de un suicidio, ahora se concentra en una posible muerte violenta dentro del ámbito familiar.

El resultado definitivo de las pericias, los testimonios y las medidas que disponga la fiscalía serán determinantes para establecer qué sucedió realmente en aquella vivienda de Berazategui y cómo murió la niña.