Detuvieron a una científica argentina en Brasil por la desaparición de material biológico. 

la-profesora-universitaria-soledad-palameta-DFIMZFIDIBDPNGBB5VBN4WNHFY La profesora universitaria Soledad Palameta Miller.

Ese mismo día se produjo la detención en flagrancia de un sospechoso vinculado al hecho y se realizaron allanamientos ordenados por la Justicia federal de Campinas. Como resultado, se logró recuperar el material sustraído, que fue enviado posteriormente al Ministerio de Agricultura y Ganadería para su análisis.

Desde la universidad evitaron precisar qué tipo de virus o bacterias estaban involucrados, al considerar que esa información podría afectar el avance de la causa. Sin embargo, confirmaron que las muestras recuperadas se encuentran bajo custodia de las autoridades.

Cargos y debate en el ámbito científico

Según el informe de la Policía Federal, Palameta Miller enfrenta cargos por hurto agravado, fraude procesal y transporte ilegal de organismos genéticamente modificados. Tras su detención, fue trasladada a una unidad penitenciaria femenina en San Pablo, aunque fue liberada al día siguiente bajo condiciones judiciales.

el-instituto-de-biologia-de-la-universidad-6VAI43CS6ZBGROC7MRHKBEGAX4 El Instituto de Biología de la Universidad Estatal de Campinas (Unicamp)

La defensa de la investigadora sostiene que no existen pruebas concluyentes de un robo y argumenta que el uso del laboratorio respondía a la falta de infraestructura propia para llevar adelante sus investigaciones.

La investigación continúa bajo estricta reserva. Los investigadores no descartan la participación de otras personas y analizan posibles vínculos dentro del entorno de la acusada para determinar cómo se produjo la sustracción y si hubo fallas en los protocolos de seguridad.