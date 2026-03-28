Detuvieron a una científica argentina en Brasil por la desaparición de material biológico
El virus desapareció en la Universidad Estatal de Campinas. Fue recuperado tras allanamientos, mientras la investigadora quedó imputada y en libertad provisional.
Detuvieron a una científica argentina en Brasil por la desaparición de material biológico.
Una científica argentina fue detenida en Brasil en el marco de una investigación por la desaparición de material biológico altamente sensible de un laboratorio de máxima seguridad. El hecho ocurrió en instalaciones de la Universidad Estatal de Campinas (Unicamp), en el estado de San Pablo, y generó alarma por el tipo de agentes involucrados.
La investigadora, Soledad Palameta Miller, de 36 años, es especialista en Virología y Bacteriología de los Alimentos y se desempeñaba como docente, investigadora y coordinadora de un área del Instituto de Biología de esa universidad. Fue detenida en una primera etapa del caso, aunque recuperó la libertad bajo condiciones judiciales mientras continúa imputada.
El episodio se remonta al 13 de febrero, cuando se detectó la desaparición de muestras almacenadas en un laboratorio de nivel 3 de bioseguridad, instalaciones diseñadas para manipular agentes que pueden causar enfermedades graves o potencialmente mortales, con capacidad de transmisión aérea.
El caso se mantuvo bajo reserva durante semanas hasta que la universidad lo hizo público el 23 de marzo. A partir de allí, intervinieron la Policía Federal de Brasil y la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), que brindó asistencia técnica en la investigación.
Ese mismo día se produjo la detención en flagrancia de un sospechoso vinculado al hecho y se realizaron allanamientos ordenados por la Justicia federal de Campinas. Como resultado, se logró recuperar el material sustraído, que fue enviado posteriormente al Ministerio de Agricultura y Ganadería para su análisis.
Desde la universidad evitaron precisar qué tipo de virus o bacterias estaban involucrados, al considerar que esa información podría afectar el avance de la causa. Sin embargo, confirmaron que las muestras recuperadas se encuentran bajo custodia de las autoridades.
Cargos y debate en el ámbito científico
Según el informe de la Policía Federal, Palameta Miller enfrenta cargos por hurto agravado, fraude procesal y transporte ilegal de organismos genéticamente modificados. Tras su detención, fue trasladada a una unidad penitenciaria femenina en San Pablo, aunque fue liberada al día siguiente bajo condiciones judiciales.
La defensa de la investigadora sostiene que no existen pruebas concluyentes de un robo y argumenta que el uso del laboratorio respondía a la falta de infraestructura propia para llevar adelante sus investigaciones.
La investigación continúa bajo estricta reserva. Los investigadores no descartan la participación de otras personas y analizan posibles vínculos dentro del entorno de la acusada para determinar cómo se produjo la sustracción y si hubo fallas en los protocolos de seguridad.