Video: iba a trabajar, intentó resistirse a un robo con un palo y lo mataron

Así fue el momento en el que atacaron al remisero

Según la reconstrucción inicial de los investigadores, Gómez intentó defenderse con un palo que llevaba en la mano. En ese momento, uno de los asaltantes sacó un arma de fuego y le disparó a corta distancia.

La bala impactó en su pierna izquierda. Aunque cayó al suelo, el hombre logró reincorporarse mientras los delincuentes escapaban rápidamente con su celular.

Vecinos que presenciaron el ataque alertaron a la policía y asistieron a la víctima hasta la llegada de la ambulancia. Gómez fue trasladado de urgencia al Hospital Paroissien, en Isidro Casanova, pero murió poco después debido a la gravedad de la herida: el disparo había perforado la arteria femoral.

remisero

Toda la secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad de la zona. Las imágenes permitieron a los investigadores identificar a los sospechosos y reconstruir el recorrido que realizaron antes y después del crimen.

Con esa información, el fiscal Adrián Arribas ordenó allanamientos de urgencia que derivaron en la detención de uno de los presuntos responsables, identificado como D.R.P., de 20 años, quien tiene antecedentes por encubrimiento.

El joven fue capturado por efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires a apenas seis cuadras del lugar del ataque. En tanto, las autoridades continúan con la búsqueda de su cómplice.

Otro crimen reciente en La Matanza

El homicidio de Gómez se suma a otro hecho violento ocurrido horas antes en el mismo distrito. Un docente de 30 años, identificado como Cristian Eduardo Pereyra fue asesinado mientras realizaba un viaje como conductor de una aplicación.

Según la investigación, el último pasajero que subió al auto fue el policía Matías Alejandro Vizgarra Riveros, integrante de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), quien está acusado de haberle disparado con su arma reglamentaria en la Autopista Presidente Perón, a la altura de Virrey del Pino.

Pereyra murió casi en el acto y el agente fue detenido luego de que el fiscal Arribas detectara inconsistencias en su declaración.

cristian docente

El docente trabajaba en tres escuelas técnicas dependientes de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires y, además, realizaba viajes en aplicaciones para complementar sus ingresos. También era mecánico y tenía su propio taller, además de participar con frecuencia en eventos automovilísticos en el picódromo de La Matanza.