Video: el brutal momento del ataque de dos delincuentes a un kiosquero

En medio del enfrentamiento, el atacante efectuó varios disparos que impactaron en la víctima.

robo

Un testigo que advirtió la situación intervino para asistir al kiosquero, mientras que los ladrones escaparon rápidamente del lugar en la motocicleta, una Yamaha.

Investigación en marcha

Tras el ataque, el comerciante fue trasladado a un centro de salud y permanece internado debido a la gravedad de las heridas.

La investigación quedó a cargo de efectivos de la Subcomisaría La Unión y de la Fiscalía Nº2 de La Plata, dirigida por la fiscal Betina Lacki.

Los investigadores analizan las imágenes de las cámaras de seguridad y otros elementos de prueba para intentar identificar a los responsables del ataque, que hasta el momento continúan prófugos.