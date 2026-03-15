Video: el brutal momento del ataque de dos delincuentes a un kiosquero
El comerciante se resistió al robo y recibió varios disparos. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad y la víctima permanece internada.
Video: el brutal momento del ataque de dos delincuentes a un kiosquero
Un kiosquero de La Plata fue gravemente herido durante un violento asalto ocurrido el sábado por la noche. El ataque quedó registrado por cámaras de seguridad y las imágenes ya forman parte de la investigación para identificar a los delincuentes, que permanecen prófugos.