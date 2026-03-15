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Video: el brutal momento del ataque de dos delincuentes a un kiosquero

El comerciante se resistió al robo y recibió varios disparos. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad y la víctima permanece internada.

Video: el brutal momento del ataque de dos delincuentes a un kiosquero

Video: el brutal momento del ataque de dos delincuentes a un kiosquero

Un kiosquero de La Plata fue gravemente herido durante un violento asalto ocurrido el sábado por la noche. El ataque quedó registrado por cámaras de seguridad y las imágenes ya forman parte de la investigación para identificar a los delincuentes, que permanecen prófugos.

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Un violento asalto, con un botín cercano a los 20 millones de pesos, tuvo un giro inesperado cuando la víctima reconoció a uno de los delincuentes.

El episodio ocurrió en un comercio ubicado en calle 49 entre 139 y 140, cuando dos jóvenes llegaron al lugar a bordo de una motocicleta con la intención de cometer el robo.

Según se observa en las grabaciones, el acompañante descendió del vehículo e ingresó al local, mientras que el conductor permaneció afuera haciendo de “campana” para facilitar la fuga.

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Se resistió al robo y fue baleado

Durante el asalto, el comerciante identificado como Lucas Jeremías Albo intentó resistirse y forcejeó con el delincuente dentro del local.

En medio del enfrentamiento, el atacante efectuó varios disparos que impactaron en la víctima.

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Un testigo que advirtió la situación intervino para asistir al kiosquero, mientras que los ladrones escaparon rápidamente del lugar en la motocicleta, una Yamaha.

Investigación en marcha

Tras el ataque, el comerciante fue trasladado a un centro de salud y permanece internado debido a la gravedad de las heridas.

La investigación quedó a cargo de efectivos de la Subcomisaría La Unión y de la Fiscalía Nº2 de La Plata, dirigida por la fiscal Betina Lacki.

Los investigadores analizan las imágenes de las cámaras de seguridad y otros elementos de prueba para intentar identificar a los responsables del ataque, que hasta el momento continúan prófugos.

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