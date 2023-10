Impactante video: un colectivero chocó a un cartonero y lanzó por el aire a una jubilada

Un video privado permitió registrar el momento del choque y la huida. Allí se observa cuando la mujer comienza a dialogar con el joven recolector sobre la calle. En las imágenes también se percibe que es una cuadra angosta doble mano y con muchos vehículos estacionados, lo que impedía la circulación normal del tránsito.

Segundos después, un colectivo de la línea 242 pasa por el lugar y -sin calcular- embistió al carrito y provocó que tanto el joven como la mujer mayor vuelen por los aires.

A pesar de que el chico logró levantarse, la jubilada golpeó su cabeza contra el cordón de la vereda lo que le ocasionó un coágulo en el cerebro.

El chofer, identificado como Martín Alarcón (45), fue aprehendido en la terminal de la línea 242 y permanece bajo disposición de la Justicia.

Cuál es el estado de salud de la jubilada atropellada por un colectivero

La mujer, identificada como Blanca Melián, fue trasladada rápidamente a la Clínica San Francisco.

"Tiene un coágulo severo. Perdió sangre de la parte derecha, la suturaron pero se fue del lado izquierdo. Está con respirador. Ella es fuerte, sana, pero estamos viendo si se puede reponer", expresó su hijo José Luis a TN.

“Mi mamá entrega folletos de la biblia. Vio a una persona humilde y se le acercó”, precisó José Luis, y especificó: “El cartonero está un poco salido? Sí, pero si el ve que hay un cartonero frená. O mermá la velocidad”.

“Un inconsciente total, una persona que no puede manera”, dijo en relación al chofer, y agregó: "Tenía espacio para pasar. Se llevó todo por delante y no hizo bien la maniobra tampoco. Ni siquiera paró. Creo que estaba fuera de servicio, porque no llevaba gente".

Con respecto al chofer, los testigos sostienen que en principio se dio a la fuga, sin asistir a las víctimas, pero luego quedó detenido.