Impactantes imágenes: brutal golpiza a tres mozas en una cervecería de La Matanza

El ataque ocurrió en Rafael Castillo y fue protagonizado por dos hombres en estado de ebriedad. La fiscalía investiga el caso y busca a los responsables.

Brutal golpiza a tres mozas en una cervecería de La Matanza. 

Brutal golpiza a tres mozas en una cervecería de La Matanza. 

Tres trabajadoras de una cervecería en Rafael Castillo, partido de La Matanza, fueron víctimas de una violenta agresión por parte de dos clientes que intentaron irse sin pagar. El ataque quedó grabado por las cámaras de seguridad del local y ya está en manos del fiscal Matías Marando, quien avanza con la investigación para identificar a los agresores.

El hecho ocurrió en la madrugada del lunes, pasadas las 2.20, en la cervecería Berlín, ubicada sobre la avenida Carlos Casares al 500 (Ruta Provincial 17). Según se observa en las imágenes, los hombres reaccionaron con extrema violencia cuando las empleadas les reclamaron el pago de la cuenta.

Según informaron en A24 los incidentes se desataron en la puerta de un local en donde Daniel Agostini realizaba una cena show y la pelea se desató al discutir con las camareras lo que quedó registrado por las cámaras de seguridad.

El registro de las imágenes muestra cómo uno de los agresores, vestido con gorra negra, campera verde y pantalón blanco, se acercó directamente a la recepcionista y la atacó con una patada en la rodilla y dos golpes de puño en la cara. A pesar del ataque, la mujer logró esquivar parte de los golpes y trató de echarlo del local.

El segundo hombre, que vestía un buzo rojo, intentó contener a su compañero, pero también se vio envuelto en la pelea. Durante 20 segundos se vivieron momentos de extrema tensión hasta que los agresores se retiraron del lugar, enfrentándose con el personal que intentó defender a las mozas.

El testimonio de una de las víctimas

Daniela, la recepcionista agredida, relató a la prensa que los problemas comenzaron incluso antes del show que ofrecía el local esa noche, con la presencia del cantante Daniel Agostini.

Desde que reservaron, tuvimos inconvenientes. Llegaron a la medianoche, dos horas y media después del horario límite para reservas”, contó. Según su relato, uno de los agresores, identificado como L.A., se comportó de forma provocadora durante toda la noche.

Cuando empezó el show, se levantó y fue hacia el escenario. Le pedí que volviera a su lugar, pero no respondió. Lo acompañé con un compañero y me dijo que no lo tocara”, agregó Daniela.

Se negaron a pagar y atacaron a las trabajadoras

Una vez finalizado el espectáculo, el agresor intentó retirarse sin pagar junto a su pareja. Daniela le pidió el ticket de consumo y fue en ese momento cuando se desató el ataque. La joven terminó con una lesión en la rodilla, mientras que una de sus compañeras sufrió heridas en la cara por los golpes.

Desde el primer momento tuvo la intención de armar lío. Se fue enojado porque no dejamos que hiciera lo que quería”, explicó la empleada.

La Justicia investiga el caso y busca a los responsables

El fiscal Matías Marando, de la UFI N° 12 de La Matanza, está a cargo de la causa. De hecho, ya se están analizando las imágenes de las cámaras de seguridad y se tomaron declaraciones al personal del local. El objetivo es identificar a los agresores y avanzar con su detención en las próximas horas.

