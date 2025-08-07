Impactantes imágenes: brutal golpiza a tres mozas en una cervecería de La Matanza

Embed

El segundo hombre, que vestía un buzo rojo, intentó contener a su compañero, pero también se vio envuelto en la pelea. Durante 20 segundos se vivieron momentos de extrema tensión hasta que los agresores se retiraron del lugar, enfrentándose con el personal que intentó defender a las mozas.

El testimonio de una de las víctimas

Daniela, la recepcionista agredida, relató a la prensa que los problemas comenzaron incluso antes del show que ofrecía el local esa noche, con la presencia del cantante Daniel Agostini.

“Desde que reservaron, tuvimos inconvenientes. Llegaron a la medianoche, dos horas y media después del horario límite para reservas”, contó. Según su relato, uno de los agresores, identificado como L.A., se comportó de forma provocadora durante toda la noche.

“Cuando empezó el show, se levantó y fue hacia el escenario. Le pedí que volviera a su lugar, pero no respondió. Lo acompañé con un compañero y me dijo que no lo tocara”, agregó Daniela.

Se negaron a pagar y atacaron a las trabajadoras

Una vez finalizado el espectáculo, el agresor intentó retirarse sin pagar junto a su pareja. Daniela le pidió el ticket de consumo y fue en ese momento cuando se desató el ataque. La joven terminó con una lesión en la rodilla, mientras que una de sus compañeras sufrió heridas en la cara por los golpes.

“Desde el primer momento tuvo la intención de armar lío. Se fue enojado porque no dejamos que hiciera lo que quería”, explicó la empleada.

La Justicia investiga el caso y busca a los responsables

El fiscal Matías Marando, de la UFI N° 12 de La Matanza, está a cargo de la causa. De hecho, ya se están analizando las imágenes de las cámaras de seguridad y se tomaron declaraciones al personal del local. El objetivo es identificar a los agresores y avanzar con su detención en las próximas horas.