Indagan al "Señor Jota": quién es y qué papel cumplió en el triple crimen narco de Florencio Varela

A 38 días del brutal triple femicidio de Lara Gutiérrez, Brenda Del Castillo y Morena Verdi, la investigación avanza con pasos firmes y nuevas detenciones. El fiscal de la UFI de Homicidios de La Matanza, Adrián Arribas, ordenó el arresto de Joseph Freyser Zabaleta Cubas, conocido en el ambiente narco como “Señor Jota”, señalado como autor intelectual del crimen ocurrido en Florencio Varela. El juez Fernando Pinos Guevara avaló la medida, que eleva a once la cantidad total de detenidos en la causa.