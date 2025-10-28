Indagan al "Señor Jota": quién es y qué papel cumplió en el triple crimen narco de Florencio Varela

La segunda testigo, identificada como Magalí Celeste Guerrero, pidió ser reconocida como arrepentida, una figura que no está prevista en el Código Penal para este tipo de delitos, pero igualmente brindó detalles escalofriantes sobre el funcionamiento de la banda.

“Todos decían que ‘Papá’ era el re poronga y que le tenían miedo. Si alguien se equivocaba o no hacía lo que él pedía, lo mandaban a torturar. Esas torturas eran grabadas y enviadas al resto del grupo”, relató Guerrero ante los investigadores.