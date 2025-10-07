"El Loco David": quién es el nuevo sospechoso que complica el triple crimen de Florencio Varela

En su indagatoria, Sotacuro admitió: “Cuando volví a buscarlo, se subió junto a otras dos personas, estaban todos embarrados”, y siguió: “Dejé a los dos en Zabaleta. David se cambió, tiró la ropa en un contenedor y lo llevé a su casa en la 1-11-14”.

Al día siguiente, Sotacuro se acercó a la vivienda a cobrar por su trabajo: “Me sorprendió que me pagó 600 mil en lugar de 40 mil que valía el viaje, pero no pregunté”, sumó.

A su vez, Sotacuro también indicó que la camioneta Tracker blanca en la que pasaron a buscar a las jóvenes era del tal David: "Él decía que la había comprado unos días antes", declaró el detenido sobre el vehículo que, por el contrario, luego se confirmó había sido robado.

Una pieza clave para entender el crimen

Con los nuevos testimonios y pericias telefónicas, el fiscal Arribas sostiene que la figura del “Loco David” es central para entender la ejecución del triple femicidio y los posibles vínculos con el narcotráfico.

Mientras tanto, “Pequeño J” y su mano derecha, Matías Ozorio, permanecen detenidos en Perú, a la espera de su extradición a la Argentina, mientras la investigación continúa sumando detalles sobre una trama criminal que aún no termina de cerrarse.

camioneta crimen varela

Quiénes son nueve detenidos por el triple crimen de Florencio Varela

Los primeros detenidos fueron Maximiliano Andrés Parra (18) e Iara Daniela Ibarra (19), quienes estaban lavando manchas de sangre dentro de la casa de Río Jáchal y Chañar, en el barrio Villa Vatteone, donde encontraron los cuerpos de las tres jóvenes, enterrados en un pozo en el fondo de la propiedad.

Luego se detuvo en un hotel a Celeste Magalí González Guerrero (28) y a su pareja, el peruano Miguel Ángel Villanueva Silva (25). La mujer había alquilado la casa para una supuesta "fiesta".

Dos días después detuvieron a Víctor Sotacuro, el "remisero". Se había fugado y estaba en un hostal de la ciudad de Villazón, Bolivia, en la frontera con La Quiaca, Jujuy. Pocas horas después detuvieron a su sobrina, Florencia luego de dar una entrevista en un canal de TV.

Ariel Giménez, 29 años, fue detenido luego tras allanamientos en Florencio Varela. Se sospecha que es la persona que cavó el pozo donde fueron enterrados los cuerpos.

Matías Ozorio, argentino, de 28 años, fue detenido el martes 30 en Lima. Es señalado como la mano derecha de “Pequeño J”.

Ese mismo día por la tarde atraparon a Tony Janzen Valverde Victoriano (20), conocido como “Pequeño J”.