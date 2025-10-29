Estefi Berardi admitió por qué pidió que Yanina Latorre no esté en LAM: "Puedo..."

Y luego Estefi Berardi se sinceró sobre su regreso como invitada a LAM tras aquella salida del programa años atrás: "Pensé que nunca iba a volver acá, la vida da muchas vueltas".

Días antes, Yanina Latorre le restó importancia a la preencia de Berardi en el programa como invitada en su lugar: "Cero. Me encanta. Por lo menos es limpia. La voy a invitar a mi programa", lanzó.

Cabe recordar que Estefanía Berardi y Yanina Latorre están enfrentadas por una serie de conflictos profesionales y personales desde hace tiempo, incluyendo la divulgación de chats privados, acusaciones de mentiras y falta de profesionalismo, y una demanda legal iniciada por Berardi contra Latorre, la cual la Justicia determinó el sobreseimiento de Yanina ante ese planteo de la panelista.

Yanina Latorre arremetió fuerte contra Estefi Berardi tras su polémica declaración sobre Flor Jazmín Peña

La polémica por los comentarios fuera de lugar de Agustín Franzoni sobre Flor Jazmín Peña generaron un gran revuelo al ventilar que guardaba videos íntimos de su ex pareja.

Durante un juego propuesto por sus compañeros, el influencer lanzó a modo de humor al límite: "Tengo un par de videitos que no voy a borrar. ¿Tengo que borrar los videitos que tengo? ¿Cómo se van a borrar? En un par de días salen fortuna".

Mientras Yanina Latorre se refería a los repudiables comentarios de Agustín Franzoni hacia Flor Jazmín Peña, surgieron las declaraciones de Estefi Berardi acusando a la bailarina de "exagerar", lo que motivó un fuerte embate de la conductora de SQP (América TV).

"¿Cuándo no? La negadora serial. Ella no se quejó de los chats de Fede Bal que yo nunca mostré, hizo juicio y ahora habla de exageración. Y el otro día Fede dijo en un stream que había estado con ella", apuntó Yanina Latorre cuando vio el comentario de Berardi sobre uno de los temas del momento.

Y visiblemente indignada con los dichos de Berardi, Latorre retrucó en vivo: "¿Le parece una exageración? Dejame de joder. Siempre está del lado en el que no debería estar".