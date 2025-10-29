Por qué Ana Rosenfeld demandó a cuatro de los hijos de Diego Maradona: los contundentes motivos

Esta empresa guatemalteca que compró los derechos, manifiesta haber sido estafada, dado que el evento se realizó en algunas ciudades como Nápoles, Barcelona y Tel Aviv, donde los herederos de Diego Maradona y los productores cobraron por la realización del mismo a pesar de que no era los dueños de los derechos.

Así las cosas, Ana Rosenfeld fue convocada para asesorar a la empresa de Guatemala perjudicada y la propia abogada confirmó que cuatro de los hijos del Diez cobraron por este evento. Asimismo, señaló que hubo mediaciones en las que fueron citadas Dalma y Gianinna Maradona, Verónica Ojeda y dos productores, de los cuales sólo se presentó uno de los productores.

En tanto, la letrada aclaró que no se citó a Jana Maradona a la mediación porque su nombre no figura en el contrato que está en Tribunales.

Hijos de Diego Maradona

Por cuántos millones Ana Rosenfeld embargó a Mauro Icardi

A principios de julio trascendió que Ana Rosenfeld había iniciado una demanda contra Mauro Icardi reclamándole el pago de sus honorarios profesionales por haber representado a Wanda Nara en la causa de alimentos provisorios.

Al tratarse de la parte denunciada, el futbolista debía afrontar el costo de la abogada, algo que él mismo se comprometió a hacer, aunque el pago nunca se concretó y el plazo ya venció.

Ante la falta de cumplimiento, Rosenfeld solicitó que se le impidiera salir del país. Si bien ese pedido no prosperó, sí obtuvo una medida favorable: el embargo del automóvil del jugador. El juez Adrián Hagopián, a cargo del Juzgado 106 donde se tramita la causa “Wanda Nara c/ Icardi s/ Alimentos Provisorios”, autorizó el embargo tras comprobar que el vehículo figura a nombre del propio Icardi y no de Eugenia “La China” Suárez, como se había rumoreado.

“El único juicio que ganó Wanda hasta el momento es el que hizo conmigo por alimentos. Y la Justicia me determinó 13 millones de pesos más 7 de intereses y multas, o sea 20 millones por mis honorarios. Y cuando todos me preguntaban qué iba a embargar, yo decía el auto y me decían que no podía porque estaba a nombre de La China. Y todos, incluso la propia Wanda, creían que era un regalo que le había hecho Mauro a La China, pero no. Finalmente el Juez acreditó que el auto está a nombre de él y está embargado a mi favor. Hoy salió la resolución”, contó Rosenfeld en diálogo con PrimiciasYa.

embargo rosenfeld a Icardi

Pese al conflicto judicial, la letrada reveló que intentó mediar para que Icardi pudiera ver a sus hijas durante el recordado escándalo en el Chateau. Incluso mantuvo un encuentro con Elba Marcovecchio, abogada del futbolista, para intentar calmar la situación.

Por otro lado, Rosenfeld respondió a los dichos de Angie Balbiani, quien en Puro Show (El Trece) aseguró: “Icardi le va a hacer pagar a Rosenfeld todas las multas correspondientes por hablar del caso de ella, de Wanda y de sus hijas en televisión.”

ana rosenfeld mauro icardi wanda nara 2

“El juez esperaba que, una vez agregado un cero, de los 10 millones a los 100 millones de pesos, tuvieran un poquito más de cautela. La verdad que no la tuvieron”, agregó la panelista.

Consultada por PrimiciasYa sobre esa versión, Rosenfeld aclaró: “Yo nunca me enteré que hubiera una multa de la cual yo pudiera ser pasible. Para que una culpa te quepa debes estar debidamente notificado, y técnicamente yo no fui notificada de ninguna medida cautelar.”