Por qué Ana Rosenfeld demandó a cuatro de los hijos de Diego Maradona: los contundentes motivos
La abogada Ana Rosenfeld explicó que representa a una compañía que posee los derechos de la marca “Maradona vive, Maradona eterno” y anunció que tomará medidas judiciales contra cuatro de los herederos del ídolo por romper el contrato.
29 oct 2025, 10:54
Ana Rosenfeld, famosa abogada por representar a varias figuras del mundo de la farándula local -como Luciana Salazar o Wanda Nara, entre muchas otras-, sorprendió en las últimas horas al confirmar que iniciará acciones legales contra cuatro de los hijos de Diego Armando Maradona, por un conflicto vinculado con los derechos de una marca relacionada con el recordado futbolista.
Entrevistada en Puro Show (El Trece), la popular letrada explicó ante una consulta de Matías Vázquez -uno de los conductores- que representa a una empresa ticketera que en determinado momento compró los derechos de "Maradona vive, Maradona eterno", por una importante suma de dinero. Pero tal parece que los eventos asociados a esa licencia nunca se concretaron.
“Estoy ya trabajando arduamente, defendiendo a una ticketera que compró los derechos de Maradona vive, Maradona eterno. Pagaron mucho, y los eventos no se hicieron", confirmó Rosenfeld al tiempo que detalló que el juicio será contra cuatro de los hijos de Diego. Mas precisamente, contra Dalma, Gianinna, Diego Junior y Dieguito Fernando, quedando fuera de la demanda Jana porque ella "no cobró".
Según se detalla en la causa legal, el evento "Maradona vive" se creó para homenajear al fallecido exfutbolista. Fue una empresa ticketera guatemalteca la que compró los derechos para este homenaje y le pagó al círculo íntimo de Maradona, incluidas las hermanas del Diez, así como también Verónica Ojeda.
Esta empresa guatemalteca que compró los derechos, manifiesta haber sido estafada, dado que el evento se realizó en algunas ciudades como Nápoles, Barcelona y Tel Aviv, donde los herederos de Diego Maradona y los productores cobraron por la realización del mismo a pesar de que no era los dueños de los derechos.
Así las cosas, Ana Rosenfeld fue convocada para asesorar a la empresa de Guatemala perjudicada y la propia abogada confirmó que cuatro de los hijos del Diez cobraron por este evento. Asimismo, señaló que hubo mediaciones en las que fueron citadas Dalma y Gianinna Maradona, Verónica Ojeda y dos productores, de los cuales sólo se presentó uno de los productores.
En tanto, la letrada aclaró que no se citó a Jana Maradona a la mediación porque su nombre no figura en el contrato que está en Tribunales.
Por cuántos millones Ana Rosenfeld embargó a Mauro Icardi
A principios de julio trascendió que Ana Rosenfeld había iniciado una demanda contra Mauro Icardi reclamándole el pago de sus honorarios profesionales por haber representado a Wanda Nara en la causa de alimentos provisorios.
Al tratarse de la parte denunciada, el futbolista debía afrontar el costo de la abogada, algo que él mismo se comprometió a hacer, aunque el pago nunca se concretó y el plazo ya venció.
Ante la falta de cumplimiento, Rosenfeld solicitó que se le impidiera salir del país. Si bien ese pedido no prosperó, sí obtuvo una medida favorable: el embargo del automóvil del jugador. El juez Adrián Hagopián, a cargo del Juzgado 106 donde se tramita la causa “Wanda Nara c/ Icardi s/ Alimentos Provisorios”, autorizó el embargo tras comprobar que el vehículo figura a nombre del propio Icardi y no de Eugenia “La China” Suárez, como se había rumoreado.
“El único juicio que ganó Wanda hasta el momento es el que hizo conmigo por alimentos. Y la Justicia me determinó 13 millones de pesos más 7 de intereses y multas, o sea 20 millones por mis honorarios. Y cuando todos me preguntaban qué iba a embargar, yo decía el auto y me decían que no podía porque estaba a nombre de La China. Y todos, incluso la propia Wanda, creían que era un regalo que le había hecho Mauro a La China, pero no. Finalmente el Juez acreditó que el auto está a nombre de él y está embargado a mi favor. Hoy salió la resolución”, contó Rosenfeld en diálogo con PrimiciasYa.
Pese al conflicto judicial, la letrada reveló que intentó mediar para que Icardi pudiera ver a sus hijas durante el recordado escándalo en el Chateau. Incluso mantuvo un encuentro con Elba Marcovecchio, abogada del futbolista, para intentar calmar la situación.
Por otro lado, Rosenfeld respondió a los dichos de Angie Balbiani, quien en Puro Show (El Trece) aseguró: “Icardi le va a hacer pagar a Rosenfeld todas las multas correspondientes por hablar del caso de ella, de Wanda y de sus hijas en televisión.”
“El juez esperaba que, una vez agregado un cero, de los 10 millones a los 100 millones de pesos, tuvieran un poquito más de cautela. La verdad que no la tuvieron”, agregó la panelista.
Consultada por PrimiciasYa sobre esa versión, Rosenfeld aclaró: “Yo nunca me enteré que hubiera una multa de la cual yo pudiera ser pasible. Para que una culpa te quepa debes estar debidamente notificado, y técnicamente yo no fui notificada de ninguna medida cautelar.”