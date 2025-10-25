En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Crimen
Florencio Varela
Avanza la investigación

Triple crimen: quién es el nuevo narco apuntado como el autor intelectual de los asesinatos de Lara, Morena y Brenda

La investigación por el triple femicidio de Florencio Varela sumó un nuevo sospechoso: se trata de Joseph Freyser Cubas Zabaleta.

El triple femicidio de Florencio Varela sigue sumando sospechosos. Un narco peruano detenido fue imputado como presunto autor intelectual.

El triple femicidio de Florencio Varela sigue sumando sospechosos. Un narco peruano detenido fue imputado como presunto autor intelectual.

La investigación por el triple crimen de Lara Gutiérrez (15), Morena Verdi (20) y Brenda del Castillo (20) sumó un nuevo y sorpresivo capítulo. Una testigo clave mencionó este viernes a Joseph Freyser Cubas Zabaleta, también conocido como “El Señor Jota” o “Jota”, un ciudadano peruano con antecedentes por narcotráfico, señalado como el cerebro detrás del brutal ataque ocurrido en Florencio Varela.

Leé también Desapareció una prueba clave del triple crimen de Florencio Varela
desaparecio una prueba clave del triple crimen de florencio varela

Ante esa revelación, efectivos de la DDI de La Matanza allanaron la celda que ocupa Cubas Zabaleta en la sede policial de la calle Cavia al 3500, en la Ciudad de Buenos Aires. El operativo se realizó por orden de la Fiscalía de Homicidios de La Matanza, a cargo del fiscal Adrián Arribas, quien dispuso medidas para determinar si el detenido actuó como instigador de los asesinatos.

La principal hipótesis de los investigadores es que el presunto narco habría dado las órdenes desde su lugar de detención, utilizando un teléfono celular y valerse de integrantes de su organización criminal, varios de los cuales ya se encuentran detenidos por el mismo caso.

Hasta ahora se pensaba que Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, era el líder de la banda, pero la declaración del testigo lo colocó a Cubas Zabaleta en la cabeza de la estructura.

Cubas Zabaleta, que aguarda su extradición a Perú por una causa de narcotráfico, se convirtió en el undécimo imputado en el expediente.

Triple crimen: los antecedentes de Zabaleta

crimen

De 31 años y oriundo de Trujillo, Perú, posee antecedentes por pertenecer a la banda “Los Malditos del Espino Limón” y a la organización “Los Pulpos”, dedicada a la venta y distribución de droga. En Perú se le secuestró una pistola 9 milímetros y fue imputado por amenazas para trasladar cocaína a Europa.

Cubas Zabaleta fue detenido el 27 de agosto, apenas 23 días antes del triple crimen, en Lanús, luego de que detectives de la División Investigaciones de Fugitivos y Extradiciones de Interpol Argentina confirmaran que residía en el conurbano bonaerense. Inicialmente, las autoridades peruanas pensaban que estaba en Europa, pero su ubicación en Argentina permitió que fuera arrestado mientras caminaba por la calle Fernández al 1000, y quedó a disposición del Juzgado Federal de Lomas de Zamora.

Durante el allanamiento, la Policía secuestró un teléfono móvil y una libreta de tapa verde con anotaciones que podrían estar vinculadas con los homicidios. Ambos elementos quedaron a disposición de la fiscalía, que ordenó peritajes para determinar si contienen información que confirme su rol como autor intelectual del triple crimen.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Crimen Florencio Varela
Notas relacionadas
Triple crimen en Varela: cuál es la principal hipótesis del fiscal de la causa
Triple crimen: detuvieron a la pareja de Sotacuro, ¿qué acusación la hizo caer?
Triple femicidio narco: pidieron prisión preventiva para 8 imputados y el pase al fuero federal

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar