Triple crimen: quién es el nuevo narco apuntado como el autor intelectual de los asesinatos de Lara, Morena y Brenda

Cubas Zabaleta, que aguarda su extradición a Perú por una causa de narcotráfico, se convirtió en el undécimo imputado en el expediente.

Triple crimen: los antecedentes de Zabaleta

De 31 años y oriundo de Trujillo, Perú, posee antecedentes por pertenecer a la banda “Los Malditos del Espino Limón” y a la organización “Los Pulpos”, dedicada a la venta y distribución de droga. En Perú se le secuestró una pistola 9 milímetros y fue imputado por amenazas para trasladar cocaína a Europa.

Cubas Zabaleta fue detenido el 27 de agosto, apenas 23 días antes del triple crimen, en Lanús, luego de que detectives de la División Investigaciones de Fugitivos y Extradiciones de Interpol Argentina confirmaran que residía en el conurbano bonaerense. Inicialmente, las autoridades peruanas pensaban que estaba en Europa, pero su ubicación en Argentina permitió que fuera arrestado mientras caminaba por la calle Fernández al 1000, y quedó a disposición del Juzgado Federal de Lomas de Zamora.

Durante el allanamiento, la Policía secuestró un teléfono móvil y una libreta de tapa verde con anotaciones que podrían estar vinculadas con los homicidios. Ambos elementos quedaron a disposición de la fiscalía, que ordenó peritajes para determinar si contienen información que confirme su rol como autor intelectual del triple crimen.