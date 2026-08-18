Desafío matemático: casi nadie lo resuelve antes de los 10 segundos

12 + 11 = 23

La expresión queda así: 8² + 3 × 23 - 20

2) Potencia

La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.

8² = 64

La expresión queda así: 64 + 3 × 23 - 20

3) Multiplicación

Luego se resuelve la multiplicación restante.

3 × 23 = 69

La expresión queda así: 64 + 69 - 20

4) Sumas y restas

Se termina operando de izquierda a derecha.

64 + 69 = 133 |

133 - 20 = (?)

Resultado final: 113

El error común aparece cuando se avanza de izquierda a derecha sin mirar paréntesis, potencia y multiplicación. Por eso estos retos son una forma entretenida de entrenar concentración, memoria de reglas y agilidad mental en pocos segundos.