En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Desafío Matemático
Juego
Ejercicio

Desafío matemático: casi nadie lo resuelve antes de los 10 segundos

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Banner Seguinos en google DESK
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 8² + 3 × (12 + 11) - 20

Leé también Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

1) Paréntesis

Se resuelve la operación encerrada entre paréntesis.

12 + 11 = 23

La expresión queda así: 8² + 3 × 23 - 20

2) Potencia

La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.

8² = 64

La expresión queda así: 64 + 3 × 23 - 20

3) Multiplicación

Luego se resuelve la multiplicación restante.

3 × 23 = 69

La expresión queda así: 64 + 69 - 20

4) Sumas y restas

Se termina operando de izquierda a derecha.

64 + 69 = 133 |

133 - 20 = (?)

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: el desafío está en el método

Resultado final: 113

El error común aparece cuando se avanza de izquierda a derecha sin mirar paréntesis, potencia y multiplicación. Por eso estos retos son una forma entretenida de entrenar concentración, memoria de reglas y agilidad mental en pocos segundos.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Desafío Matemático Juego cuenta Hacks
Notas relacionadas
Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos cometen un error frecuente
Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo resolvés?
Desafío matemático: ¿cuánto tiempo tardás en resolverlo?

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar