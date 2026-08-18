Desafío matemático: casi nadie lo resuelve antes de los 10 segundos

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 8² + 3 × (12 + 11) - 20
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 8² + 3 × (12 + 11) - 20
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se resuelve la operación encerrada entre paréntesis.
12 + 11 = 23
La expresión queda así: 8² + 3 × 23 - 20
La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.
8² = 64
La expresión queda así: 64 + 3 × 23 - 20
Luego se resuelve la multiplicación restante.
3 × 23 = 69
La expresión queda así: 64 + 69 - 20
Se termina operando de izquierda a derecha.
64 + 69 = 133 |
133 - 20 = (?)
El error común aparece cuando se avanza de izquierda a derecha sin mirar paréntesis, potencia y multiplicación. Por eso estos retos son una forma entretenida de entrenar concentración, memoria de reglas y agilidad mental en pocos segundos.