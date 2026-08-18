Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 34 + 6 × (8 + 11) - 4 × 4 + 20.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 34 + 6 × (8 + 11) - 4 × 4 + 20.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
La suma encerrada entre paréntesis tiene prioridad.
8 + 11 = 19
La expresión queda así: 34 + 6 × 19 - 4 × 4 + 20
Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.
6 × 19 = 114 | 4 × 4 = 16
La expresión queda así: 34 + 114 - 16 + 20
Finalmente se opera en orden de aparición.
34 + 114 = 148 |
148 - 16 = 132 |
132 + 20 = (?)
La trampa está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. En este reto, el error más común aparece cuando se suman y restan términos antes de atender el paréntesis y las multiplicaciones. Por eso, además de ser un juego entretenido, este tipo de problema ayuda a entrenar la concentración, ordenar el cálculo mental y reforzar una regla básica que se usa en muchas operaciones cotidianas.