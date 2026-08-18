Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

8 + 11 = 19

La expresión queda así: 34 + 6 × 19 - 4 × 4 + 20

2) Multiplicaciones

Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.

6 × 19 = 114 | 4 × 4 = 16

La expresión queda así: 34 + 114 - 16 + 20

3) Sumas y restas

Finalmente se opera en orden de aparición.

34 + 114 = 148 |

148 - 16 = 132 |

132 + 20 = (?)

Resultado final: 152

La trampa está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. En este reto, el error más común aparece cuando se suman y restan términos antes de atender el paréntesis y las multiplicaciones. Por eso, además de ser un juego entretenido, este tipo de problema ayuda a entrenar la concentración, ordenar el cálculo mental y reforzar una regla básica que se usa en muchas operaciones cotidianas.