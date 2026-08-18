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Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

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La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 34 + 6 × (8 + 11) - 4 × 4 + 20.

Leé también Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos cometen un error frecuente
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

1) Paréntesis

La suma encerrada entre paréntesis tiene prioridad.

8 + 11 = 19

La expresión queda así: 34 + 6 × 19 - 4 × 4 + 20

2) Multiplicaciones

Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.

6 × 19 = 114 | 4 × 4 = 16

La expresión queda así: 34 + 114 - 16 + 20

3) Sumas y restas

Finalmente se opera en orden de aparición.

34 + 114 = 148 |

148 - 16 = 132 |

132 + 20 = (?)

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: esta cuenta con paréntesis desafía tu primer impulso

Resultado final: 152

La trampa está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. En este reto, el error más común aparece cuando se suman y restan términos antes de atender el paréntesis y las multiplicaciones. Por eso, además de ser un juego entretenido, este tipo de problema ayuda a entrenar la concentración, ordenar el cálculo mental y reforzar una regla básica que se usa en muchas operaciones cotidianas.

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