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Netflix revela el tráiler del gran final de Cien años de soledad: parte 2

Con la dirección de Laura Mora, el 26 de agosto llega a Netflix el cierre de la serie más ambiciosa de Latinoamérica. Mirá el tráiler oficial.

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Netflix revela el tráiler del gran final de Cien años de soledad: parte 2. (Foto: Archivo)

Netflix revela el tráiler del gran final de Cien años de soledad: parte 2. (Foto: Archivo)

Después de los siete primeros episodios en Netflix, el mundo entero se prepara para ver el "Gran Final" de Cien años de soledad, un episodio dirigido por Laura Mora con la ambición y la escala de un largometraje, que desvela la maldición de los Buendía y la inevitable destrucción de Macondo.

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Con la participación de Margarita Rosa de Francisco como Fernanda del Carpio en su etapa más madura, junto a Emmanuel Restrepo como Jose Arcardio, Estefanía Piñeres como Amaranta Úrsula y Sebastián Osorio como Aureliano Babilonia, Macondo verá nacer a su último miembro reafirmando así, que las estirpes condenadas a cien años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra.

Cien años de soledad reafirma su lugar como una de las obras audiovisuales más ambiciosas jamás producidas en Latinoamérica, filmada íntegramente en Colombia, con el apoyo y la complicidad de la familia de García Márquez.

Cómo será el Gran Final de Cien años de soledad en Netflix

Años después, Aureliano Babilonia permanecía encerrado bajo el yugo de Fernanda del Carpio y dedicaba sus horas a descifrar los manuscritos de Melquiades. Tras la muerte de Fernanda, reaparecerá José Arcadio “el papa” quien decide volver de Roma a Macondo en busca de la herencia de los Buendía. El encuentro entre dos extraños de la misma sangre despertará al joven Aureliano Babilonia a la vida. Tras la trágica muerte de José Arcadio, volverá Amaranta Úrsula y aquel amor incubado desde la época del diluvio, a pesar de las advertencias de Úrsula, engendrará un varón con el que se cumplirá la profecía donde las estirpes condenadas a cien años de soledad no tendrán una segunda oportunidad sobre la tierra.

Ficha técnica de Cien años de soledad

  • Nombre de la serie: Cien años de soledad
  • Partes: 2 y un episodio especial.
  • Episodios: 8 episodios (P1) 7 episodios (P2), Gran Final.
  • Directores parte 2: Laura Mora ( E.1, 2, 5 6 y el Gran Final) y Carlos Moreno (E. 3, 4 y 7)
  • Productores ejecutivos: Juliana Flórez Luna, Andrés Calderón, Carolina Caicedo, Laura Mora, José Rivera, Rodrigo García, Gonzalo García Barcha
  • Cast segunda parte: Julián Román (José Arcadio Segundo y Aureliano Segundo), Jorge Quintero (José Arcadio Segundo y Aureliano Segundo, versión joven), Claudio Cataño (Aureliano Buendía), Marleyda Soto (Úrsula Iguarán), María Adelaida Puerta (Amaranta Buendía), Martha Karina Hurtado (Rebeca Buendía), Obeida Benavides (Pilar Ternera), Emiliano Pernía (Aureliano José), Ana Machado (Santa Sofía de la Piedad), Daniella Reyes (Remedios, la Bella), Ángela Cano (Petra Cotes), Licinia Alzate (Petra Cotes, versión mayor), Laura Taylor (Fernanda del Carpio versión joven), Carla Baratta (Fernanda del Carpio), Margarita Rosa de Francisco (Fernanda del Carpio version mayor), Sebastián Osorio (Aureliano Babilonia), Estefanía Piñeres (Amaranta Úrsula), Emmanuel Restrepo (José Arcadio “el papá”), Violetta Avendaño (Renata Remedios "Meme", versión joven), Juanita Molina (Renata Remedios "Meme"), David Palacios (Mauricio Babilonia) y Pedro Pablo Pérez (Mauricio Babilonia, versión mayor).
  • Casa productora: Dynamo
  • Escritores: José Rivera, Natalia Santa, Camila Brugés y María Camila Arias
  • Directores de fotografía: James Brown y Camilo Monsalve
  • Diseñadores de producción: Bárbara Enríquez y Eugenio Caballero
  • Diseñadora de vestuario: Catherine Rodríguez
  • Directoras de casting: Yolanda Serrano y Eva Leira
  • Música: Camilo Sanabria y Juancho Valencia
  • Editores: Miguel Schverdfinger, Luís Carballar, Sebastián Hernández
  • Diseño de maquillaje y peinados: Ana del Río
  • Supervisión de efectos visuales: José Luis Orozco
  • Locaciones de rodaje: Departamentos de Magdalena, Boyacá, Cundinamarca y Tolima en Colombia

En pocas palabras

  • Netflix estrena: El 26 de agosto llega a Netflix el cierre de la serie latinoamericana Cien años de soledad.
  • Trama final: Se enfoca en el desenlace de la maldición de los Buendía y la destrucción de Macondo con el nacimiento del último miembro.
  • Elenco destacado: La parte final cuenta con la participación de Margarita Rosa de Francisco, Emmanuel Restrepo, Estefanía Piñeres y Sebastián Osorio.
Resumen generado por Thinkindot AI
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