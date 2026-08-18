Netflix revela el tráiler del gran final de Cien años de soledad: parte 2

Cómo será el Gran Final de Cien años de soledad en Netflix

Años después, Aureliano Babilonia permanecía encerrado bajo el yugo de Fernanda del Carpio y dedicaba sus horas a descifrar los manuscritos de Melquiades. Tras la muerte de Fernanda, reaparecerá José Arcadio “el papa” quien decide volver de Roma a Macondo en busca de la herencia de los Buendía. El encuentro entre dos extraños de la misma sangre despertará al joven Aureliano Babilonia a la vida. Tras la trágica muerte de José Arcadio, volverá Amaranta Úrsula y aquel amor incubado desde la época del diluvio, a pesar de las advertencias de Úrsula, engendrará un varón con el que se cumplirá la profecía donde las estirpes condenadas a cien años de soledad no tendrán una segunda oportunidad sobre la tierra.