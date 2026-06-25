Insólito intento de robo: forcejeó con la comerciante, quedó semidesnuda y volvió para exigir que borraran el video

La pelea se volvió cada vez más violenta. Durante el enfrentamiento, la sospechosa golpeó a la comerciante con un puñetazo en la cabeza y recibió una respuesta similar.

En medio del forcejeo, los billetes terminaron desparramados por el piso y la mujer perdió parte de la ropa, quedando semidesnuda de la cintura para arriba, una escena que también quedó registrada por las cámaras del comercio. Finalmente, escapó del lugar mientras intentaba volver a vestirse y lanzaba insultos.

Volvió dos horas después para reclamar por las cámaras

Lejos de terminar allí, el episodio tuvo un inesperado segundo capítulo. Cerca de las 10 de la mañana, apenas dos horas después del intento de robo, la mujer regresó al mismo negocio.

Según trascendió, ingresó directamente para exigir que eliminaran las grabaciones de las cámaras de seguridad. "Más vale que borres el video", advirtió apenas entró al local.

La mujer quedó desnuda de la cintura para arriba.

El reclamo derivó en una nueva discusión con la comerciante y otros empleados que estaban trabajando en ese momento. Antes de retirarse, rompió uno de los vidrios del negocio, un hecho que también quedó registrado por las cámaras.

Fue retenida hasta la llegada de la Policía

De acuerdo con medios locales, las personas que se encontraban en el comercio lograron retener a la mujer hasta la llegada del personal policial. Los efectivos intervinieron en el lugar y realizaron el procedimiento correspondiente para avanzar con la investigación del caso.

Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad se convirtieron en una de las principales pruebas para reconstruir la insólita secuencia ocurrida en el comercio de San Justo.