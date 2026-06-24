La Bomba Tucumana sufrió un robo y tuvo que hacer una urgente advertencia: cómo se encuentra

De esta manera, la artista se vio obligada a reorganizar sus comunicaciones luego del robo y a advertir a sus allegados para evitar cualquier situación irregular con su antigua línea. Por fortuna, se encuentra en buen estado de salud.

Dónde vive la Bomba Tucumana

Aunque nació en San Miguel de Tucumán y nunca ocultó el orgullo por sus raíces, Gladys la Bomba Tucumana lleva gran parte de su vida instalada en Buenos Aires, donde desarrolla su carrera artística. Sin embargo, en los últimos años decidió apostar también por el mundo gastronómico con un emprendimiento muy ligado a su historia familiar.

En 2024, la cantante inauguró su propio local de empanadas tucumanas en el barrio porteño de Recoleta, un proyecto que definió como uno de los sueños de su vida. El negocio, llamado "La Bomba Empanadas Tucumanas", nació con la idea de trasladar a la Ciudad de Buenos Aires los sabores tradicionales de su provincia.

Con el paso del tiempo, el emprendimiento creció y sumó nuevas sucursales en la Ciudad, además de avanzar con un modelo de expansión mediante franquicias. La artista suele destacar que las recetas están inspiradas en preparaciones familiares y en la auténtica empanada tucumana, una de las grandes especialidades de la gastronomía del norte argentino.