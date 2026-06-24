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La Bomba Tucumana sufrió un robo y tuvo que hacer una urgente advertencia: cómo se encuentra

La Bomba Tucumana sufrió un robo en la vía pública y se comunicó con Ángel de Brito para contar el difícil momento que atraviesa.

24 jun 2026, 22:21
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La inseguridad volvió a afectar al mundo del espectáculo y esta vez tuvo como protagonista a Gladys la Bomba Tucumana. Según informó Ángel de Brito, la cantante sufrió el robo de su teléfono celular y, ante la situación, decidió alertar a sus contactos para evitar posibles engaños o mensajes falsos enviados desde su antigua línea.

Fue el propio conductor quien dio a conocer la noticia al aire y pidió estar atentos ante cualquier comunicación sospechosa que pudiera llegar en nombre de la artista. Le robaron el celu, así que cuidado si reciben un mensaje de la Bomba, comentó.

Luego, De Brito compartió el mensaje que Gladys le envió para contar lo ocurrido y llevar tranquilidad a su entorno. Amigo, ¿cómo estás? Me robaron el celu. Te cuento por si respondiste, lo cambié por uno horrible por el momento y no veo los WhatsApp, le escribió la cantante, explicando las dificultades que atraviesa para volver a manejar sus comunicaciones con normalidad.

Además, desde el teléfono que está utilizando de manera provisoria, la artista agregó: “Se me borró todo lo que tenía en el celu, perdí todos los chats ”.

De esta manera, la artista se vio obligada a reorganizar sus comunicaciones luego del robo y a advertir a sus allegados para evitar cualquier situación irregular con su antigua línea. Por fortuna, se encuentra en buen estado de salud.

Dónde vive la Bomba Tucumana

Aunque nació en San Miguel de Tucumán y nunca ocultó el orgullo por sus raíces, Gladys la Bomba Tucumana lleva gran parte de su vida instalada en Buenos Aires, donde desarrolla su carrera artística. Sin embargo, en los últimos años decidió apostar también por el mundo gastronómico con un emprendimiento muy ligado a su historia familiar.

En 2024, la cantante inauguró su propio local de empanadas tucumanas en el barrio porteño de Recoleta, un proyecto que definió como uno de los sueños de su vida. El negocio, llamado "La Bomba Empanadas Tucumanas", nació con la idea de trasladar a la Ciudad de Buenos Aires los sabores tradicionales de su provincia.

Con el paso del tiempo, el emprendimiento creció y sumó nuevas sucursales en la Ciudad, además de avanzar con un modelo de expansión mediante franquicias. La artista suele destacar que las recetas están inspiradas en preparaciones familiares y en la auténtica empanada tucumana, una de las grandes especialidades de la gastronomía del norte argentino.

     

 

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