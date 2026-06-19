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Shockbag: así funciona el dispositivo que descarga 6000 voltios e impidió el robo de una moto

Se trata de un sistema que emite una descarga eléctrica cuando es accionado y que logró que una joven recuperara su rodado tras un asalto.

Débora, una tatuadora de Remedios de Escalada, logró frustrar el robo de su moto gracias a un sistema antirrobo (conocido como shockbag) que descarga electricidad y que había instalado recientemente en el vehículo. El episodio quedó registrado y rápidamente se viralizó en redes sociales.

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Bajó del auto para discutir con un motociclista y terminó provocando un choque. (Foto: captura)

La protagonista, una trabajadora que utiliza la moto como herramienta para trasladarse entre distintos clientes, dialogó con A24 y contó cómo fue el robo y de qué modo activó el dispositivo que le permitió recuperar rápidamente su motocicleta.

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Según relató, apenas estacionó fue abordada por motochorros que le exigieron la entrega del vehículo. Sin posibilidad de escapar y para evitar una situación de mayor violencia, entregó tanto la moto como su teléfono celular sin ofrecer resistencia.

Sin embargo, los delincuentes desconocían que el rodado contaba con un novedoso dispositivo de seguridad que Débora había instalado poco tiempo atrás. El sistema funciona de manera independiente de la batería de la moto y puede activarse manualmente mediante una combinación de botones.

"Primero enciendo el dispositivo y después la moto, aunque no hace falta que esté en marcha. El dispositivo funciona de manera independiente de la moto, tiene una batería aparte", explicó la mujer al describir el mecanismo.

La clave del sistema está en una cinta conductora ubicada en una de las partes del vehículo. Cuando el usuario activa el dispositivo, se genera una descarga eléctrica de seis mil voltios sobre esa superficie.

"Yo aprieto tres botones simultáneamente y eso provoca una descarga de seis mil voltios en la cinta que está acá", contó, señalando el asiento del rodado. "No son mortales, pero claramente te hacen soltar lo que tengas. Supongo que le habrá dolido", contó entre risas.

De acuerdo con su testimonio, el delincuente que intentó llevarse la moto recibió la descarga al tomar contacto con el vehículo, lo que le impidió continuar con el robo y terminó frustrando el asalto. El caso generó repercusión en redes sociales, donde muchos usuarios destacaron la efectividad del sistema.

FUENTE: YOUTUBE
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