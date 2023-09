Insólito: robaron un camión a metros de una comisaría y ahora piden un "rescate"

Federico, el camionero damnificado estuvo en un móvil de A24 comentó: “Tuvimos más de veinte llamados de teléfonos colombianos, del Chacho y de otros lugares y además de pedirme la recompensa, una vez que me cansé, me pidieron los papeles para poder moverse”.

Por su parte, el transportista comentó que el día anterior había trabajado con la empresa localizadora para cambiar el dispositivo, pero este no funcionó y llamó la atención que tan solo ocho horas antes del robo le habían colocado el nuevo sistema.

El camión fue hurtado entre las 0:26 y la 1:30 de la noche del martes. "Los delincuentes no me pasaron fotos ni me aseguran que sea mi camión, y la policía me dice que ni el número pueden tomar porque son chips que los descartan rápidamente".

“Mande a su chofer para que lo revisen primero, pero estamos pidiendo una recompensa”, se escucha decir a uno de los delincuentes en un audio, a lo que Federico contestó: “Yo tengo seguro, nada de recompensa”.

El hecho es investigado por la Policía de la Ciudad

El vehículo estaba ploteado con el nombre de la empresa, Transportes GAF. y desde A24 informaron que la Policía de la Ciudad está trabajando al igual que un fiscal que intervino en la causa,

Por ahora no hay resultados concretos y se estima que algunas llamadas pudieron haber sido hechas desde la cárcel por alguna banda que lideran los detenidos.

“Hice la denuncia primero al 911, pero los delincuentes trabajan con la misma impunidad con la que robaron el camión. El vehículo tiene un corta corriente, ellos tuvieron que juntar los cables y la alarma tuvo que haber sonado, ruido hizo, pero nadie hizo nada”, contó Federico.