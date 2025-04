Insólito video de un jubilado ladrón: la vendedora pensó que era un chiste, pero era completamente real

Embed

Según relató la víctima, el asaltante no llegó a apuntarle directamente, pero sí la amenazó de forma verbal: "Dame la plata, la necesito. Dámela porque no voy a responder de mí", insistió el hombre, visiblemente nervioso. A pesar de que Valentina intentó calmarlo asegurando que no tenía más dinero, el ladrón persistía en su pedido: "¿Cómo no vas a tener? Por favor, te lo pido".

Finalmente, la joven accedió y le entregó el dinero disponible, explicando que era lo correspondiente a los proveedores. En ese momento, la cámara de seguridad del local registró el dramático diálogo. "¡No me amenaces, no tengo más plata! Andá y mirá. No me hagas poner nerviosa", se la escucha decir mientras señalaba distintas zonas del comercio para que verificara.

Apenas pudo tomar distancia, Valentina escapó del lugar y pidió ayuda en una verdulería cercana. Algunos vecinos intentaron seguir al hombre, pero logró huir por un pasillo de calle Lavalle y permanece prófugo.

El asaltante se llevó una suma estimada de $200.000. La policía analiza las imágenes de la cámara de seguridad para identificarlo y esclarecer el hecho. La empleada aseguró que no lo había visto antes en la zona.