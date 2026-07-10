Intento de robo: un policía mató a un delincuente y tres sospechosos escaparon

Las cámaras de seguridad registraron la huida de los sospechosos tras los disparos. (Foto: captura de video)

Durante el asalto, uno de los delincuentes le gritó: “Estás robado”. En ese momento, el efectivo extrajo su arma reglamentaria y efectuó disparos.

Uno de los atacantes recibió un impacto de bala y cayó en el lugar, mientras que los otros tres escaparon a pie. Las cámaras de seguridad también registraron la huida de los sospechosos tras los disparos.

Poco después arribó personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), que constató la muerte del delincuente.

La investigación

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 4 de Moreno, encabezada por el fiscal Martín Borgnia. El funcionario judicial ordenó el secuestro del arma reglamentaria utilizada por el policía y dispuso la realización de la autopsia del fallecido.

Según trascendió, el efectivo no fue imputado debido a que, en principio, el caso fue considerado un hecho de legítima defensa.

Mientras tanto, los investigadores continúan con las tareas para identificar y localizar a los tres delincuentes que escaparon tras el enfrentamiento.

Otro caso reciente: un policía retirado mató a un motochorro durante un intento de robo en Avellaneda

Un suboficial retirado de la Policía Federal Argentina (PFA) mató a uno de los dos motochorros que intentaron asaltarlo cuando llegaba junto a su esposa a su casa de Gerli, en el partido bonaerense de Avellaneda.

El hecho ocurrió este miércoles y quedó registrado por una cámara de seguridad, que captó las amenazas de los delincuentes, el forcejeo con la mujer y la reacción del ex integrante de la fuerza.

Un suboficial retirado de la Policía Federal Argentina (PFA) mató a uno de los dos motochorros que intentaron asaltarlo cuando llegaba a su domicilio. (Foto: captura de video)

Según las primeras actuaciones judiciales, el policía retirado actuó para defenderse del ataque. La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 1 de Avellaneda y, en principio, no será imputado al considerarse que habría actuado en legítima defensa. En tanto, el segundo sospechoso logró escapar y continúa prófugo.