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Roberto Piazza fulminó a Flor de la V por su reacción tras el triunfo de la Selección

En una nota con PrimiciasYa, Roberto Piazza fue contundente al opinar de la emoción de Flor de la V por la victoria de la Selección ante Egipto.

10 jul 2026, 18:29
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Roberto Piazza fulminó a Flor de la V por su reacción tras el triunfo de la Selección

Roberto Piazza fulminó a Flor de la V por su reacción tras el triunfo de la Selección

Roberto Piazza fulminó a Flor de la V por su reacción tras el triunfo de la Selección

Roberto Piazza fulminó a Flor de la V por su reacción tras el triunfo de la Selección

Tras la victoria de la Selección argentina ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, Flor de la V se quebró en vivo y dejó una serie de reflexiones cargadas de emoción sobre lo que significó la remontada del equipo de Lionel Scaloni. Sin embargo, no todos coincidieron con esa reacción.

En una entrevista con PrimiciasYa (América TV), Roberto Piazza opinó sin piedad sobre la conductora. "Es muy gracioso el acting. Me da gracia verla politizando a los jugadores de fútbol, decir 'hay gente que no come carne' y que se ponga a llorar", disparó el diseñador.

Piazza hizo referencia a uno de los pasajes más comentados del descargo de Flor de la V, cuando la conductora había dedicado unas palabras a los argentinos que atraviesan un momento difícil: "Me emociona porque la gente se merece esto porque hay gente que está sufriendo. Esta es una alegría para los que menos tienen", había dicho, visiblemente conmovida por el triunfo.

Y cerró con una frase filosa: "Hay gente que no come carne hace mucho tiempo".

Flor de la V, quebrada por el triunfo de la Selección

Flor de la V se quebró en vivo en Los Profesionales de Siempre (El Nueve) tras la victoria de la Selección argentina ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. La conductora no pudo disimular la emoción y dejó una serie de reflexiones cargadas de sentimiento sobre lo que significó la remontada del equipo de Lionel Scaloni: "¿Cómo no vamos a dar vuelta un partido con Messi? ¡Tenemos al más grande el mundo y a la mejor Selección!", arrancó, todavía conmovida por lo que acababa de ver.

Ya con la voz quebrada, la conductora fue más allá y habló de lo que representan los colores albicelestes para ella: "Siento que tengo el corazón pintado de celeste y blanco... ¡Que digo el corazón! ¡El alma! ¡Estos colores son lo más importante que hay!". Por último, dedicó unas palabras a todos los argentinos que atraviesan un momento difícil y encontraron en el triunfo una alegría compartida: "Me emociona porque la gente se merece esto porque hay gente que está sufriendo. Esta es una alegría para los que menos tienen. Gracias Messi y gracias a la Selección!".

     

 

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