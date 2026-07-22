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El particular ritual de Rochi Igarzábal que la conecta con Ernestina País tras su muerte

Rochi Igarzábal reveló el emotivo ritual que mantiene presente el recuerdo de su colega y amiga, con quien compartió escenario en El Divorcio del Año.

22 jul 2026, 17:55
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A casi un mes de la muerte de Ernestina País, el vacío que dejó sigue haciéndose sentir entre quienes compartieron su vida y su carrera. Con el paso de las semanas, sus seres queridos continúan encontrando distintas maneras de recordarla y de expresar el dolor por su partida. En ese contexto, esta semana, Benicio Guyot, hijo de la conductora, le dedicó una carta en la que abrió su corazón y compartió cómo atraviesa este difícil momento.

En las últimas horas, otra persona muy cercana a la periodista decidió homenajearla con un gesto cargado de emoción. Se trata de su colega y amiga fue Rocío Igarzabal. La actriz había compartido escenario con Ernestina en la obra El divorcio del año y fue una de las primeras en enterarse de la noticia de su fallecimiento, ya que ese día la esperaban en el teatro para realizar la función programada en Tigre.

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"Cuando fuimos a Rafaela con la obra, nos regalaron a Romina Gaetani, a Ernes y a mí estas cartas con mensajes. Hoy prendo velita y siento que es un momento con mi amiga que está en el otro plano. Y el mensaje del final de la caja es muy acertado", explicó.

El mensaje en cuestión dice: " Al final de nuestras vidas, sólo nos van a reconocer el amor que dimos a los demás". Una reflexión que hoy dolorosamente les toca comprobar a ella y a todos los que tuvieron la posibilidad de compartir tiempo con Ernestina.

Cómo fue la última charla de Rochi Igarzábal y Ernestina Pais

Rochi Igarzábal recordó la última charla que tuvo con Ernestina País antes de su muerte y reveló detalles de la conversación que quedó marcada para siempre. La actriz, que compartía elenco con la conductora en la obra El divorcio del año, contó que horas antes del trágico accidente habían hablado sobre los cambios que Ernestina atravesaba y los nuevos proyectos que la llenaban de entusiasmo.

Durante esa charla, ambas compartieron ideas sobre el futuro y sobre una nueva etapa que la ex CQC se preparaba para comenzar. Según relató Rochi, la conductora estaba enfocada en renovar distintos aspectos de su vida, con ganas de encarar nuevos desafíos y recuperar espacios de felicidad. A partir de ese último intercambio, la actriz decidió homenajearla con un profundo mensaje en redes sociales, donde expresó todo el dolor por su partida.

Quiero creer que no es verdad. Amiga, te llamé. Te llamé mil veces. Hablamos a la mañana de hacer actos psicomágicos para que habites tu nueva vida. Llena de proyectos, de arte y de alegría. Sabía que algo te dolía siempre, en el corazón y a pesar de eso te aferrabas a tu risa explosiva”, contó en sus redes sociales.

En esa misma línea, Rochi recordó uno de los temas que habían conversado: la transformación del hogar de la periodista y la ilusión por iniciar un nuevo ciclo. “Estaba cambiando la casa y dándole luz para empezar de nuevo ”, contó sobre el momento que atravesaba su amiga.

Luego, con una profunda emoción, la actriz se refirió a la sensación de seguir conectada con ella pese a su ausencia: “Yo sé que estás, más liviana. Te puedo sentir. Es difícil seguir después de vos. Debes estar abrazada a Jorge (Guinzburg), al que tanto nombrabas. Te amo infinito. Te voy a extrañar todos los días ”.

La amistad entre ambas se fortaleció durante las funciones de la obra que dirige José María Muscari, donde además de compartir escenario comenzaron a construir un vínculo muy cercano. Las giras y los momentos detrás de escena fueron el espacio donde surgieron esas conversaciones sobre la vida, los sueños y los proyectos que hoy Rochi recuerda con especial emoción.

     

 

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