El particular ritual de Rochi Igarzábal que la conecta con Ernestina País tras su muerte

Cómo fue la última charla de Rochi Igarzábal y Ernestina Pais

Rochi Igarzábal recordó la última charla que tuvo con Ernestina País antes de su muerte y reveló detalles de la conversación que quedó marcada para siempre. La actriz, que compartía elenco con la conductora en la obra El divorcio del año, contó que horas antes del trágico accidente habían hablado sobre los cambios que Ernestina atravesaba y los nuevos proyectos que la llenaban de entusiasmo.

Durante esa charla, ambas compartieron ideas sobre el futuro y sobre una nueva etapa que la ex CQC se preparaba para comenzar. Según relató Rochi, la conductora estaba enfocada en renovar distintos aspectos de su vida, con ganas de encarar nuevos desafíos y recuperar espacios de felicidad. A partir de ese último intercambio, la actriz decidió homenajearla con un profundo mensaje en redes sociales, donde expresó todo el dolor por su partida.

“Quiero creer que no es verdad. Amiga, te llamé. Te llamé mil veces. Hablamos a la mañana de hacer actos psicomágicos para que habites tu nueva vida. Llena de proyectos, de arte y de alegría. Sabía que algo te dolía siempre, en el corazón y a pesar de eso te aferrabas a tu risa explosiva”, contó en sus redes sociales.

En esa misma línea, Rochi recordó uno de los temas que habían conversado: la transformación del hogar de la periodista y la ilusión por iniciar un nuevo ciclo. “Estaba cambiando la casa y dándole luz para empezar de nuevo ”, contó sobre el momento que atravesaba su amiga.

Luego, con una profunda emoción, la actriz se refirió a la sensación de seguir conectada con ella pese a su ausencia: “Yo sé que estás, más liviana. Te puedo sentir. Es difícil seguir después de vos. Debes estar abrazada a Jorge (Guinzburg), al que tanto nombrabas. Te amo infinito. Te voy a extrañar todos los días ”.

La amistad entre ambas se fortaleció durante las funciones de la obra que dirige José María Muscari, donde además de compartir escenario comenzaron a construir un vínculo muy cercano. Las giras y los momentos detrás de escena fueron el espacio donde surgieron esas conversaciones sobre la vida, los sueños y los proyectos que hoy Rochi recuerda con especial emoción.