"Involucrate para ayudar a alguien que lo necesite": la conmovedora carta de un amigo de Fernando Báez Sosa

Aquella noche, el joven no solo vio lo que pasó a la salida del boliche, sino que también recibió una golpiza por parte de varios de los rugbiers al intentar defender a su amigo.

“Durante todo este tiempo y las experiencias vividas estuve reflexionando acerca de un montón de cosas, y quiero aprovechar el momento para decirle algunas palabras a todo aquel que le interese. INVOLUCRATE. Simplemente eso. Involucrate para defender a un amigo, involucrate para ayudar a alguien que lo necesite, involucrate para darle un poco de paz a algún familiar que está pasando un mal momento”, comienza el posteo que hizo en sus redes sociales.

tomas dalessandro.png

Acompañado de una foto con Fernando, el mensaje continúa: “Involucrate para brindar un poco de luz en momentos oscuros, involucrate aunque ello implique arriesgarse a uno mismo, involucrate aunque tengas miedo y no sepas lo que puede pasar, involucrate aunque otros te digan que no lo hagas, involucrate aunque pienses que tenés todo para perder. No te haces una idea de lo que podes generar simplemente con involucrarte. Nunca dejes que te gane el miedo”.

fernando baez sosa.png

“Animate a involucrate, y animate a HACER, porque la vida se trata de eso, de HACER. Empezá la carrera que tanto querés estudiar, postulate para ese trabajo que tanto buscas, decile lo que sentís a esa persona que tanto te gusta, embarcate en ese proyecto que tanto miedo tenés de empezar. Pero no te quedes con las ganas, porque la vida es demasiado corta como para arrepentirte por algo que querías hacer, pero que no hiciste”, escribió hacia el final de la carta.

En el último párrafo vuelve a recordar a su amigo y reiteró el pedido del cual se hicieron eco más de 200 personas en los comentarios: “Para ir cerrando, quiero agradecerles a todos por sus mensajes y hacer un pedido que ya es más que conocido, pero que nunca está de más recordar. ¡¡¡JUSTICIA POR FER!!!”.