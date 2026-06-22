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Aseguran que Jésica Cirio estaría en Ibiza tras los escandalosos videos de los dólares

Mientras crece la polémica por las imágenes en las que aparece mostrando fajos de dólares, aseguran que Jésica Cirio se encontraría en Ibiza.

22 jun 2026, 18:08
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jésica cirio
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La incógnita sobre Jésica Cirio volvió a instalarse en Puro Show (El Trece), donde se debatió el destino de la modelo tras la filtración de los videos en los que se la ve exhibiendo fajos de dólares en su vestidor. Sergio Farella dio detalles de esas imágenes y la conversación derivó en el posible paradero de la modelo.

“¿Se sabe dónde está Jesica Cirio?”, preguntó el conductor Pampito. “Me dijeron, no lo tengo confirmado, en Ibiza”, respondió Pochi, dejando abierta la hipótesis de que Cirio se encuentre en la isla balear.

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"Esa es la información que a vos te llega, que estaría en Ibiza. Bueno, es temporada de Ibiza y Cirio sabemos que es un lugar que frecuenta muchísimo. Y ya sucedió que ella en sus redes sociales se ubicaba en Argentina y me habían mandado fotos desde España”, agregó Pampito.

La situación se vuelve más delicada por el proceso judicial que enfrenta. “Me señalaron los investigadores que cada vez que ella salió de Argentina, cuando obviamente está afrontando esta causa penal, avisaba. Ahora no ha avisado. Tiene que avisar”, remarcaron en el ciclo de espectáculos.

Pochi, además, recordó un episodio reciente: “Hace un mes ella estaba en España, en Madrid, y la realidad es que ella en sus redes sociales se ponía haciendo gimnasia ahí en Nordelta, y de repente me dicen: 'Mirá, me la acabo de cruzar en un local: en una sola marca se gastó 4 mil euros'”.

Cómo fue la picante reacción de Moria Casán tras ver el video de los dólares de Jésica Cirio

La aparición de un video que exhibiría un vestidor colmado de dólares y que fue vinculado a Jésica Cirio volvió a instalar a la modelo en el centro de la polémica. El material generó una reacción inmediata de Moria Casán, quien en el pase de La mañana con Moria con Arriba Argentinos se despachó sin filtros.

Con su tono característico y visiblemente impactada, la conductora no dudó en opinar al ver las imágenes. “¡Wow! ¿Es fake? ¡Qué obsceno!”, lanzó. Y enseguida apeló a la ironía para remarcar su asombro: “Me estoy haciendo un vestidor nuevo en casa. Les voy a pedir que me pongan dólares falsos aunque sea para compensar, porque estoy estupefacta”.

La diva también evocó la entrevista que le realizó tiempo atrás a Cirio y recordó cómo fue aquel intercambio. “Ella me escribió después y me dijo: ‘Gracias por cuidarme’. Yo la traté bien porque vino a darme una nota, nada más. No para protegerla ni para mimarla”, relató.

Entre carcajadas, Moria volvió sobre una frase que se viralizó en aquel momento. “Terminé diciéndole: ‘¡Aplauso, aplauso, que tiene un marido que trabaja!’. Fue un meme en su momento”, recordó con humor.

Ya en su propio programa, Casán retomó el tema y mostró el video que disparó la controversia. “Qué lindo todo el vestidorcito, con las remeras, las gorras y los dolarcitos. Es muy impresionante”, ironizó. En paralelo, el periodista Federico Seeber sumó información sobre la causa y explicó que aún se intenta precisar la cifra hallada. “Hay quienes hablan de 250 mil dólares, pero otros especialistas sostienen que podrían ser varios millones”, detalló.

Además, Seeber señaló que en las imágenes se verían indicios que permitirían reconocer a la persona que manipula los billetes. “No hay dudas”, aseguró.

Mientras tanto, la cronista Mercedes Ninci informó desde la vivienda de Cirio que en los allanamientos recientes se incautaron dinero en efectivo, armas registradas a nombre de Nicolás Trombino y otros elementos que siguen bajo análisis judicial.

Con la investigación en curso y la Justicia tratando de establecer el origen del material, Moria cerró el tema con una frase que resumió su mezcla de sorpresa y humor frente a la situación: “Me muero, gente”.

     

 

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