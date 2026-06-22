Aseguran que Jésica Cirio estaría en Ibiza tras los escandalosos videos de los dólares

Pochi, además, recordó un episodio reciente: “Hace un mes ella estaba en España, en Madrid, y la realidad es que ella en sus redes sociales se ponía haciendo gimnasia ahí en Nordelta, y de repente me dicen: 'Mirá, me la acabo de cruzar en un local: en una sola marca se gastó 4 mil euros'”.

Cómo fue la picante reacción de Moria Casán tras ver el video de los dólares de Jésica Cirio

La aparición de un video que exhibiría un vestidor colmado de dólares y que fue vinculado a Jésica Cirio volvió a instalar a la modelo en el centro de la polémica. El material generó una reacción inmediata de Moria Casán, quien en el pase de La mañana con Moria con Arriba Argentinos se despachó sin filtros.

Con su tono característico y visiblemente impactada, la conductora no dudó en opinar al ver las imágenes. “¡Wow! ¿Es fake? ¡Qué obsceno!”, lanzó. Y enseguida apeló a la ironía para remarcar su asombro: “Me estoy haciendo un vestidor nuevo en casa. Les voy a pedir que me pongan dólares falsos aunque sea para compensar, porque estoy estupefacta”.

La diva también evocó la entrevista que le realizó tiempo atrás a Cirio y recordó cómo fue aquel intercambio. “Ella me escribió después y me dijo: ‘Gracias por cuidarme’. Yo la traté bien porque vino a darme una nota, nada más. No para protegerla ni para mimarla”, relató.

Entre carcajadas, Moria volvió sobre una frase que se viralizó en aquel momento. “Terminé diciéndole: ‘¡Aplauso, aplauso, que tiene un marido que trabaja!’. Fue un meme en su momento”, recordó con humor.

Ya en su propio programa, Casán retomó el tema y mostró el video que disparó la controversia. “Qué lindo todo el vestidorcito, con las remeras, las gorras y los dolarcitos. Es muy impresionante”, ironizó. En paralelo, el periodista Federico Seeber sumó información sobre la causa y explicó que aún se intenta precisar la cifra hallada. “Hay quienes hablan de 250 mil dólares, pero otros especialistas sostienen que podrían ser varios millones”, detalló.

Además, Seeber señaló que en las imágenes se verían indicios que permitirían reconocer a la persona que manipula los billetes. “No hay dudas”, aseguró.

Mientras tanto, la cronista Mercedes Ninci informó desde la vivienda de Cirio que en los allanamientos recientes se incautaron dinero en efectivo, armas registradas a nombre de Nicolás Trombino y otros elementos que siguen bajo análisis judicial.

Con la investigación en curso y la Justicia tratando de establecer el origen del material, Moria cerró el tema con una frase que resumió su mezcla de sorpresa y humor frente a la situación: “Me muero, gente”.