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INVESTIGACIÓN

Jésica Cirio entregará su celular a la Justicia en la causa que investiga el patrimonio de Martín Insaurralde

La modelo se presentará en los tribunales de Lomas de Zamora para aportar su teléfono y la contraseña. La Justicia busca los videos originales en los que aparece rodeada de dólares.

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La modelo se presentará en los tribunales de Lomas de Zamora para aportar su teléfono y la contraseña. (Foto: A24)

La modelo se presentará en los tribunales de Lomas de Zamora para aportar su teléfono y la contraseña. (Foto: A24)

Jésica Cirio entregará su teléfono celular a la Justicia en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que tiene como principal imputado a Martín Insaurralde. La medida busca recuperar los videos originales en los que se observa a la modelo rodeada de grandes cantidades de dólares en un vestidor que, según la investigación, pertenecería al exintendente de Lomas de Zamora.

Leé también El comunicado de Jésica Cirio tras los videos con bolsas de dólares: "Mis ingresos..."
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La decisión llega apenas un día después de los allanamientos realizados por la Gendarmería Nacional en el departamento de Cirio, ubicado en el barrio porteño de Palermo.

La medida busca recuperar los videos originales en los que se observa a la modelo rodeada de grandes cantidades de dólares en un vestidor que, según la investigación, pertenecería al exintendente de Lomas de Zamora. (Foto: archivo)

La medida busca recuperar los videos originales en los que se observa a la modelo rodeada de grandes cantidades de dólares en un vestidor que, según la investigación, pertenecería al exintendente de Lomas de Zamora. (Foto: archivo)

Según trascendió desde el entorno de la conductora, Cirio tiene previsto presentarse junto a su defensa en los tribunales de Lomas de Zamora para entregar el dispositivo y facilitar la clave de acceso.

El juez federal Luis Armella, a cargo de la causa, había intimado durante el día de hoy a la modelo para que pusiera el teléfono a disposición de la Justicia en un plazo de 24 horas.

Los allanamientos

Durante los procedimientos realizados el domingo también se buscaron computadoras, tarjetas de memoria y otros dispositivos electrónicos que pudieran contener los videos requeridos por la investigación. Sin embargo, los operativos no arrojaron resultados positivos.

Los investigadores intentan obtener las grabaciones originales para someterlas a peritajes que permitan determinar su autenticidad, la fecha en que fueron registradas y el lugar donde fueron filmadas.

La medida fue impulsada por el fiscal federal Sergio Mola, quien lleva adelante la investigación contra Insaurralde iniciada tras la difusión del denominado "yate gate". El objetivo es incorporar las imágenes al expediente judicial como parte de la evidencia vinculada al patrimonio del exfuncionario.

Los allanamientos también alcanzaron a Elías Piccirillo, último esposo de Cirio, a quien se señalaba como posible poseedor del material audiovisual. No obstante, de acuerdo con fuentes judiciales, no se encontraron archivos de interés para la causa en los dispositivos secuestrados.

En el operativo realizado en el departamento de Palermo, la Gendarmería incautó 19.000 dólares y armas registradas a nombre de Nicolás Trombino, actual pareja de la modelo. Desde el entorno de Cirio aseguraron que tanto el dinero como las armas pertenecen al empresario.

Los videos

La investigación sospecha que los videos difundidos en los últimos días fueron grabados entre 2022 y 2023 en la vivienda que compartían Cirio e Insaurralde en el country Fincas de San Vicente, en el sur bonaerense. Durante ese período, el dirigente peronista se desempeñaba como jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires.

El objetivo del fiscal Mola es incorporar las imágenes al expediente judicial como parte de la evidencia vinculada al patrimonio del exfuncionario. (Foto: archivo)

El objetivo del fiscal Mola es incorporar las imágenes al expediente judicial como parte de la evidencia vinculada al patrimonio del exfuncionario. (Foto: archivo)

La existencia de esas imágenes cobró relevancia para la causa que investiga un posible incremento patrimonial injustificado. En el expediente, Cirio, Insaurralde y Sofía Clerici continúan imputados y enfrentan una inhibición general de bienes.

La causa

La causa judicial se inició en octubre de 2023 tras la difusión de fotografías y videos del viaje que Insaurralde realizó junto a Clerici en Marbella entre el 15 y el 20 de septiembre de ese año. Las imágenes mostraban a ambos a bordo del yate Bandido y dieron origen a una investigación sobre el origen de los fondos utilizados para financiar ese viaje.

Según un dictamen fiscal incorporado al expediente, la estadía tuvo un costo de 41.087,65 euros y 8.189,30 dólares.

En su acusación, el Ministerio Público sostuvo que parte del patrimonio atribuido a Insaurralde no sería compatible con los ingresos declarados durante su trayectoria como funcionario. Entre los bienes y gastos bajo análisis figuran dos lotes y una vivienda de más de 840 metros cuadrados en Fincas de San Vicente, una casa en Lomas de Zamora, vehículos de alta gama, fondos bancarios, decenas de viajes al exterior y otros movimientos patrimoniales considerados relevantes para la investigación.

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