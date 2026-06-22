Jésica Cirio entregará su celular a la Justicia en la causa que investiga el patrimonio de Martín Insaurralde

Los allanamientos

Durante los procedimientos realizados el domingo también se buscaron computadoras, tarjetas de memoria y otros dispositivos electrónicos que pudieran contener los videos requeridos por la investigación. Sin embargo, los operativos no arrojaron resultados positivos.

Los investigadores intentan obtener las grabaciones originales para someterlas a peritajes que permitan determinar su autenticidad, la fecha en que fueron registradas y el lugar donde fueron filmadas.

La medida fue impulsada por el fiscal federal Sergio Mola, quien lleva adelante la investigación contra Insaurralde iniciada tras la difusión del denominado "yate gate". El objetivo es incorporar las imágenes al expediente judicial como parte de la evidencia vinculada al patrimonio del exfuncionario.

Los allanamientos también alcanzaron a Elías Piccirillo, último esposo de Cirio, a quien se señalaba como posible poseedor del material audiovisual. No obstante, de acuerdo con fuentes judiciales, no se encontraron archivos de interés para la causa en los dispositivos secuestrados.

En el operativo realizado en el departamento de Palermo, la Gendarmería incautó 19.000 dólares y armas registradas a nombre de Nicolás Trombino, actual pareja de la modelo. Desde el entorno de Cirio aseguraron que tanto el dinero como las armas pertenecen al empresario.

Los videos

La investigación sospecha que los videos difundidos en los últimos días fueron grabados entre 2022 y 2023 en la vivienda que compartían Cirio e Insaurralde en el country Fincas de San Vicente, en el sur bonaerense. Durante ese período, el dirigente peronista se desempeñaba como jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires.

El objetivo del fiscal Mola es incorporar las imágenes al expediente judicial como parte de la evidencia vinculada al patrimonio del exfuncionario. (Foto: archivo)

La existencia de esas imágenes cobró relevancia para la causa que investiga un posible incremento patrimonial injustificado. En el expediente, Cirio, Insaurralde y Sofía Clerici continúan imputados y enfrentan una inhibición general de bienes.

La causa

La causa judicial se inició en octubre de 2023 tras la difusión de fotografías y videos del viaje que Insaurralde realizó junto a Clerici en Marbella entre el 15 y el 20 de septiembre de ese año. Las imágenes mostraban a ambos a bordo del yate Bandido y dieron origen a una investigación sobre el origen de los fondos utilizados para financiar ese viaje.

Según un dictamen fiscal incorporado al expediente, la estadía tuvo un costo de 41.087,65 euros y 8.189,30 dólares.

En su acusación, el Ministerio Público sostuvo que parte del patrimonio atribuido a Insaurralde no sería compatible con los ingresos declarados durante su trayectoria como funcionario. Entre los bienes y gastos bajo análisis figuran dos lotes y una vivienda de más de 840 metros cuadrados en Fincas de San Vicente, una casa en Lomas de Zamora, vehículos de alta gama, fondos bancarios, decenas de viajes al exterior y otros movimientos patrimoniales considerados relevantes para la investigación.