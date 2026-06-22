En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Jésica Cirio
Allanamiento
EXCLUSIVO A24

Qué encontraron en el allanamiento al departamento de Jésica Cirio en Las Cañitas

El procedimiento fue ordenado en el marco de la causa que investiga a Martín Insaurralde. Los investigadores intentaban localizar el teléfono de la conductora y los archivos originales de los videos difundidos en los últimos días.

Banner Seguinos en google DESK
Cirio no fue encontrada en su vivienda en el momento del allanamiento. (Foto: archivo).

Cirio no fue encontrada en su vivienda en el momento del allanamiento. (Foto: archivo).

Jésica Cirio no fue encontrada durante el allanamiento realizado en su departamento del barrio porteño de Las Cañitas, donde la Justicia buscaba su teléfono celular y los videos en los que aparece rodeada de fajos de dólares. En el operativo fueron secuestrados armas, dinero en efectivo, relojes de lujo, dispositivos electrónicos y documentación que ahora será incorporada a la causa que investiga el patrimonio del ex funcionario bonaerense Martín Insaurralde.

Leé también Allanaron propiedades de Jésica Cirio y Elías Piccirillo tras la difusión de videos con dólares
Allanaron propiedades vinculadas a Jesica Cirio y Elías Piccirillo tras la difusión de videos con dólares.

El procedimiento fue ordenado por el juez federal Luis Armella a pedido del fiscal Sergio Mola, luego de la difusión de las grabaciones que muestran a la conductora junto a bolsas, valijas y grandes cantidades de dinero en efectivo.

Según indicó el periodista Nicolás Wiñazki en A24, los efectivos ingresaron al departamento ubicado en Las Cañitas sin encontrar a Cirio ni el material audiovisual que motivó la medida judicial. Sin embargo, durante la inspección hallaron distintos elementos considerados de interés para la investigación.

Qué encontraron en el departamento de Cirio

Dentro de la propiedad fueron halladas tres cajas fuertes. Una de ellas estaba vacía, mientras que en otra había dos armas de fuego.

Una de las armas figura registrada a nombre de Nicolás Ariel Trombino, actual pareja de Cirio. Sobre la restante, los investigadores intentan determinar su titularidad.

Además, los efectivos secuestraron 13.500 dólares en efectivo, relojes de lujo marca Patek Philippe, pendrives, tablets y documentación vinculada a una empresa cuya relación con la causa aún no fue precisada.

Durante el operativo también fueron encontrados 2,35 gramos "de lo que sería cocaína", precisó Wiñazki. La misma será sometida a peritajes para determinar su composición.

La búsqueda del celular y de los videos

El objetivo principal del allanamiento era localizar el teléfono celular de Cirio y los archivos originales de los videos difundidos durante los últimos días.

Las imágenes muestran a la conductora en un vestidor rodeada de bolsas, valijas y fajos de dólares. Según distintas versiones, las grabaciones habrían sido registradas en una vivienda del country Fincas de San Vicente, donde convivió con Insaurralde durante parte de su matrimonio.

Pese al secuestro de distintos dispositivos electrónicos, hasta el momento no trascendió que los investigadores hayan encontrado el celular ni los archivos originales que buscaba la Justicia.

La causa contra Insaurralde

La causa se originó tras el escándalo conocido como "Yategate", que estalló en septiembre de 2023 con la difusión de imágenes de Insaurralde junto a Sofía Clerici a bordo de un yate de lujo en Marbella.

Desde entonces, la Justicia analiza el patrimonio, los movimientos financieros y las presuntas maniobras de lavado de dinero vinculadas al ex intendente de Lomas de Zamora y a personas de su entorno.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Jésica Cirio Allanamiento Noticias A24
Notas relacionadas
La picante reacción de Moria Casán tras ver el video de los dólares de Jésica Cirio
"Sobre los fajos": Moria Casán detalló cómo es el explosivo nuevo video de Jésica Cirio
La indignación total de Cinthia Fernández tras los videos de Jésica Cirio con miles de dólares

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar