Qué encontraron en el allanamiento al departamento de Jésica Cirio en Las Cañitas

Qué encontraron en el departamento de Cirio

Dentro de la propiedad fueron halladas tres cajas fuertes. Una de ellas estaba vacía, mientras que en otra había dos armas de fuego.

Una de las armas figura registrada a nombre de Nicolás Ariel Trombino, actual pareja de Cirio. Sobre la restante, los investigadores intentan determinar su titularidad.

Además, los efectivos secuestraron 13.500 dólares en efectivo, relojes de lujo marca Patek Philippe, pendrives, tablets y documentación vinculada a una empresa cuya relación con la causa aún no fue precisada.

Durante el operativo también fueron encontrados 2,35 gramos "de lo que sería cocaína", precisó Wiñazki. La misma será sometida a peritajes para determinar su composición.

La búsqueda del celular y de los videos

El objetivo principal del allanamiento era localizar el teléfono celular de Cirio y los archivos originales de los videos difundidos durante los últimos días.

Las imágenes muestran a la conductora en un vestidor rodeada de bolsas, valijas y fajos de dólares. Según distintas versiones, las grabaciones habrían sido registradas en una vivienda del country Fincas de San Vicente, donde convivió con Insaurralde durante parte de su matrimonio.

Pese al secuestro de distintos dispositivos electrónicos, hasta el momento no trascendió que los investigadores hayan encontrado el celular ni los archivos originales que buscaba la Justicia.

La causa contra Insaurralde

La causa se originó tras el escándalo conocido como "Yategate", que estalló en septiembre de 2023 con la difusión de imágenes de Insaurralde junto a Sofía Clerici a bordo de un yate de lujo en Marbella.

Desde entonces, la Justicia analiza el patrimonio, los movimientos financieros y las presuntas maniobras de lavado de dinero vinculadas al ex intendente de Lomas de Zamora y a personas de su entorno.