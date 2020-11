El joven que apuñaló a las bailarinas fue enviado a un instituto neuropsiquiátrico por presentar un peligro "para sí o para terceros"

El momento del ataque en el Club de Danza, en Belgrano

Sebastián Damián Villareal, acusado de haber herido a puñaladas a las bailarinas Julieta María Antón, de 26 años, y Sofía Bovino, de 36, en una escuela de danzas del barrio porteño de Belgrano, será remitido a una institución neuropsiquiátrica para ser diagnosticado y tratado hasta que no constituya un peligro "para sí o para terceros", informaron fuentes judiciales.

La orden de internación se basó en el peritaje de la psiquiatra legista Ana Spinetti, que consideró que el detenido refiere padecer "alucinaciones auditivas" y "visuales", de las cuales "se defiende rezando, respirando y bailando".

"Al examen se encuentra vigil, lúcido, angustiado, pueril, globalmente orientado, euproréxico, dimsnérico, eubúlico con conciencia de situación y sin conciencia de enfermedad, colaborador activo, con pensamiento de curso normal y contenido concreto, refiere no presentar alteraciones sensoperceptivas ni impresiona presentarlas al momento del examen", detalló el informe.

Además, el texto señala que Villareal presenta "fases de enamoramiento y desilusión focalizada en la docente 'Juli' y que quiere 'volver a tomar clases con ella'".

La palabra de Julieta Antón

La bailarina aseguró hoy que que "había notado" la obsesión de su agresor por estar con ella y que le "tenía miedo".

"Siempre lo noté raro pero nunca me imaginé esto. Tuve miedo de él, lo había notado extraño", expresó Antón esta mañana en declaraciones al programa Los Ángeles de la Mañana, donde explicó que Villareal hacía poco tiempo que tomaba clases de baile y que ayer concurrió a una clase pero llegó dos horas antes.

Además, relató: "Fue a atacarme directamente a mí. En ese momento escuché decir que yo me burlé de él pero no fue así", precisó Julieta y agregó: "Simplemente me mandaba muchos mensajes por Instagram y días antes me había mandado que había sido abusado y no le respondí porque no sabía cómo actuar".

Por la mañana, la joven bailarina, que trabajó en uno de los programas de Marcelo Tinelli como también en producciones de la cantante Tini Stoessel, agradeció el apoyo de todos sus amigos y seguidores a través de las redes sociales.

"Estoy bien, por suerte estoy acompañada y muy contenida. La situación de ayer fue horrible pero se sintió todo el amor de cada uno de ustedes. Gracias por sus mensajes", escribió Antón, que en las próximas horas declarará ante el fiscal de la causa Miguel Kessler.

El relato del violento episodio

La dueña de la escuela de danza, Sofía Bobino, que aún permanece internada en el Sanatorio Güemes, contó que la situación comenzó cuando Villareal esperó a Antón en el pasillo que comunica a uno de los salones con los baños.

"Yo estaba en la parte de adelante del estudio, trabajando cosas administrativas con dos colegas y, de repente, escuchamos un grito muy tremendo. Nos paramos, escuchamos otro grito y la vemos venir corriendo a Juli y atrás de ella, venía él con el cuchillo en la mano", dijo Bobino.

Según explicó, Julieta se dirigió junto a ella, quien de esa manera quedó en el medio de ambos. "Me acuerdo de estar pegándole patadas y él tratando de apuñalar a Juli. Yo trataba de sacarle las manos, de patearlo, de todo. Cuando caímos al piso, sentí el impacto del cuchillo en la pierna de Juli. Había muchísima sangre, nosotras dos en el piso, Juli abajo mío y yo tratando de defenderme con los pies", relató la mujer.

"En un momento me dice 'yo le conté que me abusaron y ella se burló de mí'", dijo la dueña de la escuela, quien agregó que no recuerda en qué momento aparecieron los policías, pero que por suerte "llegaron muy rápido".

"El hombre levantaba el cuchillo por arriba de la cabeza y en un momento atinó como a clavárselo en el muslo a Juli. En uno de esos momentos, me cortó la mano izquierda porque tiró un cuchillazo e involuntariamente pensé en frenarlo con la mano", señaló la dueña de la escuela.

Finalmente, la mujer consideró que, a su criterio, Villarreal tenía todo planeado porque "había pedido entrar antes para usar el baño".

El hermano gemelo del agresor de las bailarinas cree que influyó "el efecto de la cuarentena"

Marcos Villareal, hermano gemelo de Sebastián, aseguró hoy que "el efecto de la cuarentena" pudo haber influido en lo que hizo y que nunca se trató psiquiátricamente ni protagonizó un hecho de violencia.

“Él siempre fue bueno, más allá de que las imágenes digan lo contrario. Capaz tiene una enfermedad que yo no me di cuenta", afirmó Marcos, que se enteró de la noticia "por lo medios" y que, cuando lo vio, "no lo podía creer".

"Esto antes no lo tenía. Creo que el efecto de la cuarentena tiene mucho que ver con lo que pasó. El encierro lo hacía hablar solo", reveló.

El hermano del acusado explicó que ellos viven en la localidad bonaerense de Berisso con su abuela y que durante la cuarentena por el coronavirus sólo salían "para hacer los mandados".