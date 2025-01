Juicio contra la enfermera acusada de matar bebés en Córdoba: el desgarrador testimonio de una de las madres

El testimonio una de las madres de los bebés fallecidos

Yoselín señaló que solo tres personas tomaron contacto con su hija en la sala de recuperación, antes de que sufriera el colapso posnatal: una enfermera, el papá de la nena y ella. Además, dijo que reconoció a Brenda Agüero después de verla en una nota periodística: “La vi y me di con la sorpresa de que era ella la que se llevó a mi bebé”.

También recordó que la enfermera, luego de volver a la sala sin la nena, se puso a acomodar la mesa y la miraba “de reojo, de manera rara”, que no sabía interpretar si era “con lástima u odio”.

"Mi bebé no merecía morir así"

“Mi bebé ha sido envenenada con potasio, le pusieron una alta dosis de potasio. No merecía morir así. Yo pensé que Diosito se la había llevado y es difícil lidiar con todo esto, es muy desgarrador. Pido que se haga justicia por los bebés, por mi hija que no merecía morir de esta manera, no merecía ser asesinada, ni que nos mintieran, porque nos dijeron que no sabían nada, que no tenían ni idea y sí sabían”, expresó ante el jurado popular y el tribunal cordobés.

Al finalizar, dijo: ”Lo único que me dejaron fue una foto de mi bebé pero muerta. La tomó mi hermana, no quería que la tomara pero ella me dijo que el día que quisiera verla me la mostraría. No pasaron ni dos meses que me entero de que mi bebé fue asesinada y recién ahí me la mostró. Fue un dolor tan grande, que es por eso que lloro ahora”.

Después declaró Jaime Pérez, el papá de la bebé, que ratificó la versión de Yoselín y dijo que Agüero fue la enfermera que se llevó a su hija en brazos antes de que se descompensara y falleciera: “No dijo para qué, pero me pidió que se la preste. Vi que se la llevó. Luego, volvió y no dijo donde se lo dejó. A los 15 minutos nos dieron la noticia de que se había puesto mal la bebé”.