La horrorosa declaración de la enfermera acusada de asesinar bebés: "Nunca van a..."

Durante su intervención, Brenda Agüero insistió en que se siente perseguida injustamente y cuestionó las pruebas presentadas en su contra. "Me han bombardeado por todos lados. Dijeron que andaba de camiseta de mangas largas, allanaron mi casa dos veces. En mi ropa no van a encontrar nunca camiseta, polera o buzo porque no uso. No me gusta. Nunca van a encontrar nada", subrayó con firmeza.

Además, negó rotundamente haber buscado información en internet sobre cómo administrar potasio, una de las acusaciones que se le atribuyen. "También dijeron que buscaba en internet cómo administrar potasio. No entiendo cómo la gente puede creer todo lo que dicen los periodistas. Es algo que no tiene sentido", agregó la enfermera.

En este sentido, Agüero intentó desmontar la narrativa construida en torno a su culpabilidad, argumentando que su experiencia laboral previa no muestra errores. "Trabajé en el Allende en un área bastante rigurosa, no cometí ningún error. No tiene sentido, no tiene lógica que en el Allende no haya cometido errores y en el Neonatal sí. Dijeron que elegí el Neonatal porque iba gente vulnerable. Nada que ver", puntualizó.

Uno de los puntos más destacados de la declaración fue el fuerte enojo de Brenda Agüero hacia los medios de comunicación. La acusada aseguró que ha sido víctima de una cobertura mediática desmedida que ha afectado su imagen pública y su bienestar personal. "Salieron a decir barbaridades. Decís ‘basta’. Entiendo el trabajo de los periodistas, pero tampoco pueden bombardear a una sola persona. Sin ir más lejos, acá hay más imputados, pero todas las cámaras apuntaban a un solo lado. Decís basta, te cansás", expresó visiblemente molesta.

Agüero insistió en que la atención mediática se ha centrado de forma desproporcionada en su figura, mientras que otros imputados han pasado desapercibidos. "Hay más personas involucradas, pero todas las miradas están puestas en mí", lamentó.

A lo largo de su declaración, Brenda Agüero también reveló detalles personales y profesionales que hasta ahora no habían trascendido públicamente. Comentó que actualmente cursa el primer año de la carrera de Derecho, con la intención de tener una mayor comprensión del proceso legal que enfrenta y poder defenderse de manera más efectiva.

"Estoy estudiando Derecho para poder defenderme mejor. No voy a dejar que destruyan mi vida sin luchar", señaló Agüero, quien anteriormente había trabajado en instituciones de salud reconocidas de Córdoba.

Agüero también habló sobre su vida cotidiana, mencionando dónde vivía y el lugar en el que realizó sus estudios de enfermería. La exenfermera intentó humanizar su imagen ante la opinión pública, presentándose como una persona común que ahora enfrenta una situación extraordinaria y devastadora.

El caso de Brenda Agüero ha sacudido profundamente a la provincia de Córdoba y ha generado un fuerte debate sobre los protocolos de seguridad en los hospitales neonatales. La exenfermera enfrenta cargos gravísimos que podrían llevarla a cumplir una larga condena en prisión, aunque ella sostiene su inocencia y denuncia irregularidades en el proceso judicial.

Desde que fue detenida, el caso ha ocupado las portadas de los principales medios de comunicación del país, mientras la sociedad sigue de cerca cada avance en la investigación. La justicia aún debe determinar la culpabilidad o inocencia de Agüero, pero su declaración ha dejado en claro que no está dispuesta a rendirse sin dar batalla.