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Comenzó el juicio a Pity Álvarez por homicidio: la particular frase en su remera

El cantante Pity Álvarez se presentó en Tribunales en la mañana de lunes y lució una remera con una significativa frase de una de sus más conocidas canciones.

10 ago 2026, 11:00
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Comenzó el juicio a Pity Álvarez por homicidio: la particular frase en su remera

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Comenzó el juicio a Pity Álvarez por homicidio: la particular frase en su remera

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Este lunes por la mañana comenzó el juicio contra Cristian Pity Álvarez por el crimen de Cristian Díaz en Villa Lugano, ocurrido en 2018. El Tribunal Oral N° 29 rechazó un pedido de la defensa para suspender el debate, que tendrá un total de 11 audiencias.

El ex líder de los grupos Intoxicados y Viejas Locas será juzgado por el asesinato de Cristian Maximiliano Díaz el 12 de julio de 2018 en Villa Lugano.

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El músico ingresó al recinto de Tribunales del barrio de Recoleta minutos antes de las 11 de la mañana y sin dar declaraciones a los medios presentes.

El cantante apareció con una remera negra y una frase estampada en letras blancas con el fragmento de una canción emblemática de la banda Intoxicados que lideró titulada Nunca quise.

"Estoy viendo que la remera dice Nunca quise, que es una de las canciones de él, es muy sugestivo. Y después dice abajo: si esperás, vas a entender", sostuvo el conductor Sergio Lapegüe al aire por América Tv al destacar el curioso detalle en la vestimenta del músico.

"Justo la frase esa en el contexto de un homicidio. Hasta el viernes a última hora hubo un intento de la defensa por volver a postergar el debate que el Tribunal lo rechazó", observó el periodista Mauro Szeta. El músico enfrenta un proceso judicial por el que podría recibir de 10 hasta 25 años de prisión.

Cómo será el juicio a Pity Álvarez

El proceso judicial contra el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados llega a esta instancia después de varios años de interrupciones vinculadas a evaluaciones sobre su estado de salud mental. En total, están previstas 11 audiencias que se desarrollarán durante agosto y septiembre.

El hecho que se juzga ocurrió durante la madrugada del 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Samoré, en Villa Lugano. Según consta en el expediente, Álvarez y Díaz mantuvieron una discusión y, en medio de la pelea, el músico habría extraído una pistola calibre 6,35 y disparado contra la víctima.

De acuerdo con la acusación, Díaz recibió un disparo en la cabeza y, una vez que cayó al suelo, otros tres impactos en la misma zona. Las heridas le provocaron lesiones cefálicas fatales y una hemorragia interna. Tras el ataque, Álvarez se dio a la fuga.

La defensa del cantante había solicitado que se postergara el comienzo del debate al considerar que todavía existían recursos pendientes de resolución y que esas circunstancias impedían avanzar con el proceso, de acuerdo con lo establecido en el artículo 353 del Código Procesal Penal de la Nación. Sin embargo, el pedido fue rechazado por el tribunal, que respaldó la postura de la fiscalía.

     

 

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