Juicio por la muerte de Maradona: qué declaró Jana y a quién comprometió con su testimonio

Además, destacó que Luque era quien se encargaba de las decisiones médicas sobre Maradona y lo mencionó como el que convenció a toda la familia de que se le haga una internación domiciliaria. A su vez contó que desde que su padre fue alojado en su casa de Tigre, solo lo vio en dos oportunidades, de las cuales la primera vez lo notó muy bien y merendó con él y Gianinna, pero la segunda remarcó que estaba “muy hinchado” y “de mal humor”.

Fue entonces cuando la cocinera “Monona” sugirió que le den espacio y el psicólogo imputado Carlos Díaz dijo que no fueran a verlo hasta que Maradona lo pidiera, según declaró.

34EA7VNSZFEAZOFW6TEF77PTW4.avif Jana Maradona cuando llegó al TOC Nº3 de San Isidro.

“Pasaban los días y no nos pedían que nos reincorporemos. Yo sentí que lo estaba abandonando y el 25 de noviembre avisé que iba a ir. Le mandé un mensaje temprano a Gianinna para que vaya temprano y almorcemos, y ella me dijo que también le digamos a Agustina (Cosachov, la psiquiatra) para que se quedara para charlar acerca de cómo iban a seguir. Porque estábamos a la deriva, esa era nuestra sensación”, comenzó relatando la menor de las hijas mujeres del Diez.

Y siguió: “Yo me pido un auto, vivo a 40 minutos del barrio San Andrés, y en el medio del camino me manda el papá de una amiga ‘lo siento mucho’”. Al recordar ese mensaje, Jana no pudo evitar llorar. “La puta madre”, susurró mientras intentaba calmarse para continuar con el testimonio.

Jana Maradona apuntó contra Leopoldo Luque

Después, Jana agregó: “Veo un mensaje del papá de una amiga, dice lo siento mucho, pero lo ignoro porque era obvio que mentía porque la tele miente con esas cosas. Al rato un mensaje de Jony (su primo) que decía: ‘Vení urgente que tu papá entró en paro’. Lo ignoré porque no sé qué es entrar en paro, no conozco".

“Sigo en el auto y en la esquina escucho en la radio que había fallecido Diego Armando Maradona. Llego a la casa de mi papá, me bajo, creo que ‘Monona’ me abraza y me dice: ‘Lo siento mucho’. Entro, estaba mi papá en la cama y había fallecido”, señaló la joven.

RRBGHHW7FZBLNIHFYML2P4YZLM.avif Luque y Cosachov, en el juicio por la muerte de Maradona.

“Nosotras pensamos que era la mejor posibilidad en la clínica porque sonaba mucho mejor. En ese momento, Luque nos llama a tener una mini reunión y nos empieza a decir que era una locura llevarlo a una clínica de estas que proponían porque teníamos una sola bala", señaló. Y agregó: “Nosotras obviamente nos desviamos a la internación domiciliaria porque si el médico de cabecera sugería eso, nos tiramos para esa opción. La sugerencia de Luque me llevó a adoptar ese camino”.

Más allá de que haya sido una internación, Jana dijo que en sus visitas a la casa no vio “aparatología ni algo médico, solo el cosito del oxígeno”. Tampoco refirió haber visto alguna vez una ambulancia, aunque le habían asegurado que habría una disponible todo el día.