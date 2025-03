Juicio por la muerte de Diego Maradona: una testigo culpó a Gianinna, pero luego se contradijo

"Declaró la broker, la agente inmobiliaria que consiguió la propiedad. Ella dio algunos detalles y la discusión estuvo en el juicio en cuanto a si las hijas de Maradona, o el propio Maradona, dieron el ok antes de cerrar el alquiler. Ella, esta testigo, dijo primero que sí y, cuando le preguntaron detalles, dijo que hubo varias videollamadas, ella estando en la propiedad, mostrando la propiedad y, del otro lado, quien la contactó fue Maximiliano Pomargo, cuñado de (Matías) Morla, que estaba dentro del entorno de Maradona”, detalló el periodista Sergio Farella.

“Pero dijo que una de las últimas llamadas suponía, porque no los vio que fue lo que terminó confirmando, suponía que también estaban observando esa videollamada Diego Maradona y Gianinna Maradona”, continuó.

“Sobre eso fue la discusión, finalmente despejó las dudas y dijo ‘yo no los vi, pero creo que estaban detrás porque así me lo hizo saber Maximiliano Pomargo’. En definitiva, no los vio, dijo que fue luego Vanessa Morla, del estudio de Matías Morla, el que ultimó todos los detalles y finalmente alquilaron la propiedad”, finalizó.

Dalma Maradona se sinceró al contar por qué no consoló a Jana en la audiencia por la muerte de Diego

El 11 de marzo comenzó el juicio por la muerte de Diego Maradona. Dalma y Gianinna estuvieron en la audiencia, al igual que su hermana Jana.

En un momento, el fiscal mostró una imagen contundente del ídolo de los argentinos en la cama y con la panza hinchada, horas después de su fallecimiento.

Ese fue, sin dudas, el momento más duro para la familia de Maradona, especialmente para sus hijos.

En Bondi Live, Dalma habló de esa situación. “Había una imagen muy clara cuando veías la transmisión. Estabas tomada de la mano con Gianinna, y con Jana era como una pared en el medio”, señaló Ángel de Brito.

La actriz explicó por qué no consoló a Jana. “Nos tomó por sorpresa a nosotras dos lo de la foto -de Diego-, creo que Verónica y Jana ya sabían que eso iba a suceder”, detalló.

“Nos mató. No surgió (consolarse) porque hay algo que me pasa con Gianinna, que es lógico, y es que es una relación de toda la vida. Con Jana no y tampoco la voy a forzar”, sentenció.