Pésima noticia para el Chacho Coudet: Agustín Ruberto sufrió una grave lesión y será baja por meses

El proceso inmediato implica esperar a que se desinflame la zona afectada para luego programar la cirugía. Una vez intervenido, Ruberto deberá iniciar, por segunda vez en el lapso de un año y medio, una larga rehabilitación que le impedirá jugar durante el resto del 2026 y gran parte del primer semestre del próximo año. Cabe recordar que el jugador ya había atravesado este proceso hace más de un año, cuando se lesionó representando a la Selección argentina juvenil.

Cómo era el presente de Ruberto en el River del Chacho Coudet

La lesión llega en un momento de transición para el atacante. Aunque no era un titular indiscutido, Ruberto buscaba ganarse un lugar en la rotación ofensiva tras la salida de Marcelo Gallardo. En su última presencia, ante el conjunto tucumano, sumó 45 minutos desde el inicio antes de ser reemplazado por Maximiliano Salas.

Producto del dolor y la inestabilidad en su rodilla, el juvenil ya no había formado parte del banco de suplentes este miércoles ante Gimnasia, partido en el que River selló su clasificación a las semifinales. La confirmación de la rotura de ligamentos cierra un año que, estadísticamente, lo encontró con poca participación pero con la expectativa renovada tras el cambio de entrenador.

Cuáles son los números de Agustín Ruberto en la temporada 2026

A pesar de su proyección, el delantero no había logrado acumular una cantidad significativa de minutos en el presente calendario. Hasta el momento de su lesión, Agustín Ruberto llevaba solo 274 minutos en cancha en todo el 2026.

Su actividad se distribuyó en siete encuentros oficiales:

Cinco partidos con Marcelo Gallardo como director técnico.

Dos encuentros bajo las órdenes de Eduardo Coudet (ante Atlético Tucumán por el torneo local y frente a Bragantino en la Copa Sudamericana).

Ahora, el foco de River estará puesto en acompañar anímicamente al futbolista, quien a su corta edad deberá demostrar una enorme fortaleza mental para encarar una nueva recuperación y volver a las canchas en 2027.