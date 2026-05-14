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Pésima noticia para el Chacho Coudet: Agustín Ruberto sufrió una grave lesión y será baja por meses

En la previa de la semifinal del Torneo Apertura, Agustín Ruberto sufrió una durísima lesión y no podrá volver a jugar hasta el próximo año.

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Pésima noticia para el Chacho Coudet: Agustín Ruberto sufrió una grave lesión y será baja por meses

El mundo River Plate amaneció este jueves con una de las noticias más tristes que puede recibir un deportista. Agustín Ruberto sufrió la rotura de ligamentos cruzados de su rodilla izquierda, una lesión que lo marginará de la competencia oficial durante un tiempo prolongado. Lo más doloroso para el atacante de 20 años es que se trata de la segunda vez que padece esta grave lesión en su carrera, afectando la misma pierna que ya lo había mantenido fuera de las canchas anteriormente.

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El infortunio ocurrió durante un entrenamiento de la semana, justo cuando Ruberto comenzaba a tener rodaje bajo el mando de Eduardo "Chacho" Coudet. El juvenil, que no venía con demasiada continuidad, había logrado ser titular por primera vez en el ciclo de Coudet hace apenas 10 días, en el encuentro frente a Atlético Tucumán por la última fecha regular del Torneo Apertura.

Cuánto tiempo estará Agustín Ruberto fuera de las canchas

Debido a la gravedad de la lesión y al ser una reincidencia en la zona, los plazos de recuperación serán estrictos. Se estima que el delantero estará aproximadamente entre 9 y 12 meses fuera de las canchas.

El proceso inmediato implica esperar a que se desinflame la zona afectada para luego programar la cirugía. Una vez intervenido, Ruberto deberá iniciar, por segunda vez en el lapso de un año y medio, una larga rehabilitación que le impedirá jugar durante el resto del 2026 y gran parte del primer semestre del próximo año. Cabe recordar que el jugador ya había atravesado este proceso hace más de un año, cuando se lesionó representando a la Selección argentina juvenil.

Cómo era el presente de Ruberto en el River del Chacho Coudet

La lesión llega en un momento de transición para el atacante. Aunque no era un titular indiscutido, Ruberto buscaba ganarse un lugar en la rotación ofensiva tras la salida de Marcelo Gallardo. En su última presencia, ante el conjunto tucumano, sumó 45 minutos desde el inicio antes de ser reemplazado por Maximiliano Salas.

Producto del dolor y la inestabilidad en su rodilla, el juvenil ya no había formado parte del banco de suplentes este miércoles ante Gimnasia, partido en el que River selló su clasificación a las semifinales. La confirmación de la rotura de ligamentos cierra un año que, estadísticamente, lo encontró con poca participación pero con la expectativa renovada tras el cambio de entrenador.

Cuáles son los números de Agustín Ruberto en la temporada 2026

A pesar de su proyección, el delantero no había logrado acumular una cantidad significativa de minutos en el presente calendario. Hasta el momento de su lesión, Agustín Ruberto llevaba solo 274 minutos en cancha en todo el 2026.

Su actividad se distribuyó en siete encuentros oficiales:

  • Cinco partidos con Marcelo Gallardo como director técnico.

  • Dos encuentros bajo las órdenes de Eduardo Coudet (ante Atlético Tucumán por el torneo local y frente a Bragantino en la Copa Sudamericana).

Ahora, el foco de River estará puesto en acompañar anímicamente al futbolista, quien a su corta edad deberá demostrar una enorme fortaleza mental para encarar una nueva recuperación y volver a las canchas en 2027.

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