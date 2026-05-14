Primicias Ya: así se llamará el nuevo programa de Luis Ventura y Marina Calabró en América

De esta manera, la emisora de Palermo sigue renovando su grilla en este 2026. LAM con la conducción de Ángel de Brito y BTV de Beto Casella seguirán en sus horarios habituales de las 20 y 22 horas respectivamente.

Mientras que por las noches Tartu y Sabrina Rojas estarán a cargo de Pasó en América a las 23 y las O horas llega el turno de la mesa a puro debate de Polémica en el bar con Mariano Iúdica.

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Mariana Fabbiani le pidió disculpas a Karina Mazzocco por su comentario sobre el final de A la Tarde

Mariana Fabbiani se tomó unos minutos de su programa DDM para disculparse por un comentario que hizo al aire al enterarse que culmina el programa de Karina Mazzocco, A la Tarde.

"Pedí las disculpas en privado por lo que pasó el otro día acá con el comentario que hice cuando estuvo Tartu. Ha crecido tanto el nivel de hostilidad... Las cosas que escuché de mí. Sé que lo tengo que tomar como de quién viene", comenzó la conductora visiblemente afectada por el revuelo que generaron sus dichos.

Y fue contundente al desmentir cualquier intención de burlarse de su colega y la finalización de su programa: "No me reí de Karina ni de que levanten el programa. No podría hacer eso. No está en mi naturaleza".

Luego Mariana Fabbiani explicó el contexto de sus palabras al comentar que ese día llegó tarde al estudio y se estaba maquillando apurada cuando vio el tuit de Ángel de Brito con la noticia del final de A la Tarde.

Ya en pleno aire, se le cayó el micrófono, y mientras la volvían a armar, ocupó ese espacio con lo que acababa de leer minutos antes.

"En el fragor del vivo, lastimosamente, llené ese espacio con lo que acababa de leer, no tuve la animosidad de lastimar a alguien", aclaró la conductora.