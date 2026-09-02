Juicio a "Pity" Álvarez: la defensa presentó un hábeas corpus para frenar el debate oral

Qué pidió la nueva defensa de Pity Álvarez

Uno de los principales requerimientos consiste en realizar una evaluación multidisciplinaria, urgente e integral del músico.

El objetivo, según el planteo, es determinar si Álvarez cuenta actualmente con una capacidad neuropsíquica suficientemente estable y previsible como para comprender el proceso judicial, seguir las audiencias y participar de manera efectiva en su propia defensa.

Juicio a "Pity" Álvarez: 6 peritos declaran en una audiencia clave. (Foto: archivo)

Los abogados también solicitaron que se incorporen las grabaciones completas de las audiencias que ya se realizaron, con especial atención a los momentos en los que el cantante presentó episodios de somnolencia o desconexión.

Además, reclamaron un informe detallado que contemple los antecedentes médicos, las decisiones adoptadas durante el proceso y los planteos realizados por las distintas partes.

El episodio que volvió a poner el estado de salud del músico en discusión

La situación de Álvarez volvió a quedar bajo la lupa durante una de las últimas audiencias del juicio.

Mientras sus abogados realizaban sus planteos ante el tribunal, el músico se quedó dormido e incluso llegó a roncar dentro de la sala.

El episodio fue utilizado por su nueva defensa para insistir en la necesidad de determinar si actualmente se encuentra en condiciones de afrontar el debate oral.

Sin embargo, los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 resolvieron que el juicio debe continuar y rechazaron los planteos realizados hasta ese momento.

La Justicia ya había rechazado un pedido de juicio por jurados

El habeas corpus se presentó después de que la nueva defensa sufriera sus primeros rechazos dentro del proceso.

En la última audiencia, el tribunal desestimó el pedido para declarar la nulidad del debate y también rechazó la posibilidad de que Álvarez sea juzgado mediante un juicio por jurados populares.

La decisión significó un revés para Baños y Queijeiro, quienes asumieron recientemente la representación del músico.

Ahora, con el nuevo planteo, los defensores buscan que la Justicia vuelva a analizar especialmente las condiciones en las que Álvarez atraviesa el juicio.

Una audiencia con peritos será clave para la estrategia de la defensa

Mientras la defensa intenta frenar el debate, el juicio continúa con una etapa centrada en la prueba científica.

Durante la audiencia de este miércoles están previstas las declaraciones de seis médicos y especialistas, quienes deberán aportar información sobre distintos aspectos de la investigación.

Entre los temas que serán analizados aparecen la autopsia de Cristian Díaz, el arma utilizada en el crimen, la escena del hecho y las evaluaciones médicas realizadas a Álvarez después de su detención.

Para la nueva defensa, uno de los puntos que puede resultar determinante es establecer con precisión qué disparo provocó la muerte de Díaz.

Qué puede aportar la autopsia al juicio

La médica forense Angélica Cristina Bustos, quien realizó la autopsia de Díaz en la Morgue Judicial, deberá explicar las lesiones provocadas por los proyectiles, sus trayectorias y cuáles de ellas tuvieron incidencia directa en el fallecimiento.

Este aspecto tiene especial importancia para la estrategia planteada por Queijeiro.

El abogado sostuvo que conocer cuál de los disparos produjo la muerte podría ser relevante al momento de definir el encuadre jurídico que la defensa intentará sostener en sus alegatos.

Según esa hipótesis, si la lesión mortal hubiera correspondido al primer disparo, la defensa podría intentar plantear la legítima defensa. En cambio, si el resultado fatal se hubiera producido por alguno de los disparos posteriores, analizarían la posibilidad de argumentar un exceso en la legítima defensa.

El arma y las evidencias encontradas en la escena

La prueba balística también tendrá un lugar central durante la jornada.

Una de las especialistas convocadas es Melina Brenda Michel, técnica universitaria en Balística y Armas Portátiles, quien participó de los estudios realizados sobre la pistola Lorcin L25 calibre .25 secuestrada durante la investigación.

Los análisis incorporados al expediente determinaron que el arma podía efectuar disparos y que presentaba un funcionamiento mecánico normal.

También declarará el licenciado en Criminalística Manuel Oscar Martín, quien intervino en las tareas realizadas en la escena del crimen.

Durante la inspección fueron encontradas cinco vainas servidas, además de otros elementos que quedaron registrados mediante fotografías, filmaciones y un croquis del lugar.

Qué habían determinado los estudios médicos sobre Pity

El estado de salud mental de Álvarez ya había sido analizado anteriormente por profesionales del Cuerpo Médico Forense.

Entre los médicos que lo evaluaron durante 2018 se encuentran Esteban Toro Martínez y Celminia Guzmán.

En uno de los informes, Toro Martínez señaló que el músico se encontraba orientado respecto de sí mismo y de su entorno. También registró dificultades de atención y cierto enlentecimiento, aunque concluyó que en ese momento estaba psíquicamente compensado y en condiciones de afrontar un juicio.

Otra evaluación, realizada pocos días después del homicidio, describió a Álvarez como tranquilo y somnoliento, con orientación en espacio y persona, aunque con dificultades para ubicarse temporalmente y algunas fallas de memoria.

Guzmán también consignó somnolencia durante una evaluación realizada en octubre de 2018, pero indicó que el cantante mantenía capacidades vinculadas con el lenguaje, la comprensión y la expresión.

Informes más recientes incorporados al proceso señalaron que presenta un trastorno cognitivo leve, aunque también establecieron que conserva capacidades para comprender el proceso y ejercer sus derechos.

El crimen por el que Pity Álvarez está siendo juzgado

El homicidio de Cristian Díaz ocurrió durante la madrugada del 12 de julio de 2018, en el complejo habitacional Cardenal Samoré, en Villa Lugano.

De acuerdo con la acusación, Álvarez mantuvo una discusión con Díaz y luego efectuó varios disparos con una pistola calibre .25.

Después del episodio, abandonó el lugar junto a quien era entonces su pareja, Agustina Inbernoz. Durante el juicio, la mujer declaró que, por indicación del músico, arrojó el arma a una alcantarilla de la autopista Dellepiane.

Horas después, antes de entregarse, Álvarez reconoció públicamente haber disparado contra Díaz y sostuvo que lo había hecho porque entendía que se encontraba ante una situación de “él o yo”.

A ocho años del crimen, el juicio continúa mientras la nueva defensa intenta que la Justicia vuelva a evaluar si el músico se encuentra en condiciones de participar del proceso y busca, al mismo tiempo, que la prueba científica permita reconstruir con precisión la secuencia de los disparos.