Pity Álvarez se quedó dormido en pleno juicio y el juez tomó una drástica decisión

La nueva defensa cuestionó desde el comienzo la continuidad del juicio

La audiencia comenzó alrededor de las 11.20, casi una hora después del horario previsto. El tribunal había consultado por la llegada de Álvarez, ya que el músico tenía autorización para no concurrir, pero ante el reciente cambio de abogados se decidió esperarlo.

Baños explicó la situación y el presidente del TOC N°29 pidió que en las próximas jornadas procuraran respetar el horario establecido. Una vez que tomó la palabra, el nuevo defensor comenzó a presentar una serie de planteos destinados a cuestionar distintos aspectos del proceso.

Uno de los ejes centrales fue la situación de Álvarez. La defensa sostuvo que el músico no tendría actualmente la capacidad suficiente para afrontar un juicio de estas características y planteó que su presencia en la audiencia no significaba aceptar ni validar las actuaciones anteriores.

Además, Baños volvió a cuestionar que el proceso no se haya realizado mediante juicio por jurados.

La defensa pidió frenar el juicio hasta que se expida Casación

Uno de los primeros planteos estuvo relacionado con un recurso presentado por la defensa anterior sobre la capacidad de Álvarez para afrontar el proceso. Según explicó Baños, ese planteo había sido rechazado y posteriormente se presentó una queja ante la Cámara de Casación, que todavía debe resolverla.

Para la nueva defensa, continuar con el juicio antes de conocer esa decisión podría generar un problema si el tribunal superior finalmente hace lugar al reclamo y determina que el proceso no podía avanzar en esas condiciones.

“Sería un verdadero absurdo hacer el juicio antes para ver si después Casación dice si se podía o no”, sostuvo Baños. Por ese motivo, solicitó la nulidad de lo actuado y la suspensión del debate hasta que Casación se pronuncie.

El informe médico que presentó la defensa de Pity Álvarez

El tercer planteo estuvo directamente relacionado con el estado actual del músico. Baños aseguró que en las audiencias anteriores se registró una “multiplicidad de episodios de desconexión” y consideró que existe una probabilidad “altísima” de que Álvarez atraviese una incapacidad sobreviniente.

“Está permanentemente desconectado de lo que sucede en esta sala de audiencias”, afirmó.

El abogado también cuestionó que se tome como referencia la actividad artística del músico para determinar si puede participar de un proceso judicial.

“Consideramos que tocar en un recital no equivale ni por asomo a tener competencia para afrontar un juicio de estas características. Son capacidades totalmente diferentes”, argumentó.

Ante esta situación, pidió que se suspenda el debate y que se realice una evaluación neuropsicológica para establecer cuál es actualmente la denominada “reserva cognitiva” de Álvarez.

Baños insistió en que el pedido no busca retrasar el proceso, sino determinar si el acusado tiene las condiciones necesarias para continuar participando de las audiencias.

En ese momento reveló además que la defensa había presentado un informe elaborado por el psiquiatra Rafael Herrera Milano, quien se encontraba en las inmediaciones del tribunal y podía declarar. “En la puerta del tribunal está un médico que puede explicarlo. Sería imprescindible y muy serio escucharlo”, sostuvo el abogado.

El tribunal volvió a llamar la atención por el comportamiento del músico

Mientras Baños continuaba con su exposición, Álvarez permanecía dentro de la sala. Después de quedarse dormido y roncar, tomó agua y se llevó una pastilla a la boca. Más tarde, el abogado Sebastián Queijeiro se ubicó junto al músico para asistirlo.

El episodio generó un intercambio entre el tribunal y la defensa, luego de que el presidente del TOC advirtiera que no permitiría continuar con la audiencia si Álvarez no se encontraba en condiciones de permanecer allí.

Cuestionaron las declaraciones de dos testigos

Otro de los planteos formulados por Baños estuvo relacionado con las declaraciones testimoniales producidas durante las tres primeras audiencias. En particular, cuestionó los testimonios de Agustina Inbernoz y C.U.S., y pidió que ambos vuelvan a presentarse ante el tribunal.

Respecto de Inbernoz, señaló que durante parte de su declaración, realizada de manera remota, no se transmitió su imagen. “Nadie podía verla hasta que en un momento se prendió la cámara”, sostuvo Baños, quien consideró que esa circunstancia afectó la posibilidad de la defensa de confrontar adecuadamente su testimonio.

También cuestionó que la testigo hubiera manifestado no recordar algunos aspectos que, según la defensa, eran relevantes para el caso.

Otro de los argumentos fue que Álvarez permaneció separado de la sala durante aproximadamente una hora y media, por lo que no pudo presenciar directamente esa declaración.

Por estos motivos, la defensa pidió la nulidad de lo actuado y una nueva declaración de Inbernoz. También reclamó que vuelva a comparecer C.U.S., amigo de Cristian Díaz y testigo del crimen, para confrontarlo con declaraciones anteriores.

Baños volvió a pedir que el juicio sea por jurados

Hacia el final de su exposición, el abogado retomó otro de los pedidos centrales de la nueva defensa: que el caso sea sometido a un jurado popular.

Baños cuestionó que el proceso continúe ante el TOC N°29 y sostuvo que Álvarez no debería haber comenzado el debate sin que se determinara previamente y con certeza si estaba en condiciones de afrontarlo.

El defensor también se dirigió directamente a los integrantes del tribunal y planteó que el sistema de juicio por jurados terminará imponiéndose en la Ciudad de Buenos Aires.

“Más temprano o más tarde saben que el juicio por jurados se va a imponer en CABA, como se está imponiendo en todo el país”, sostuvo.

Y cerró con una fuerte advertencia dirigida a los magistrados: “En ustedes está ser los magistrados que cumplan con esta gravísima deuda constitucional o pasar al anonimato de la mayoría que fomentó la vulneración de este mandato constitucional”.