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La figura de Luzu que blanqueó su romance con un tiktoker: los besos que confirman el amor

Una figura del canal de Nico Occhiato oficializó su historia de amor con un infuencer. El encuentro cara a cara frente a una multitud.

2 sept 2026, 13:08
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La figura de Luzu que blanqueó romance con un tiktoker: los besos que confirman el amor.

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Una buena noticia para Luzu TV espués de una seguidilla de tropiezos. El canal venía de un tramo complicado que incluyó la controversia por un comentario de Florencia Peña sobre el papá de Lionel Messi, las bromas de Marcos Giles a Angelita Torres que no cayeron bien, la imitación de Momi Giardina a Haaland que generó polémica y el final anticipado de su cobertura del Mundial disputado en Estados Unidos. A esa etapa le siguió un tiempo de silencio hasta que llegó una novedad que los seguidores de la señal recibieron con mucho entusiasmo.

El elenco de Luzu está compuesto en su mayoría por gente joven, por lo que es habitual que surjan y se hagan públicas distintas historias entre sus integrantes. Se trata de información que genera gran interés porque involucra a figuras que se volvieron muy conocidas y queridas por el público.

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Los buenos números del ciclo llevaron a Nicolás Occhiato a llevar el formato al escenario del Movistar Arena, donde se presentó todo el equipo con entradas agotadas: entre 7.000 y 10.000 personas asistieron al show, realizado en el predio ubicado en la zona de Villa Crespo, junto a la cancha de Atlanta.

En medio de la presentación, que incluyó distintos números artísticos, Santi Talledo interpretó una canción y, sobre el final, bajó del escenario para buscar entre el público a Carli, una de las figuras más populares de TikTok, que ya era reconocida por los usuarios de esa red social.

Carli se levantó de su butaca y fue a su encuentro; el cruce cara a cara le permitió a Talledo terminar de cantar el tema junto a él, y el momento culminó en un beso extenso que el público celebró con una fuerte ovación, en lo que quedó como la confirmación pública del romance entre ambos.

¿Cuándo estrena la serie de Luzu TV y Disney?

Disney+ y Luzu TV presentarán en Iberseries & Platino Industria "Somos así, la serie de Nadie dice nada", la primera ficción del ciclo de streaming, con un panel integrado por Daniel Burman, Nico Occhiato y Santi Talledo para hablar del proceso creativo detrás del proyecto; protagonizada por Occhiato, Flor Jazmín Peña, Momi Giardina, Talledo y Martín Garabal, la serie —producida por Pampa Films, dirigida por Nicolás Silbert y Lalo Mark, y escrita por Talledo y Diego Vago— sigue a un grupo de amigos de treinta y cuarenta años que atraviesan crisis laborales, afectivas y personales a lo largo de ocho episodios, y se estrenará en noviembre exclusivamente en Disney+.

     

 

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