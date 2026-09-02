La figura de Luzu que blanqueó su romance con un tiktoker: los besos que confirman el amor

Una buena noticia para Luzu TV espués de una seguidilla de tropiezos. El canal venía de un tramo complicado que incluyó la controversia por un comentario de Florencia Peña sobre el papá de Lionel Messi, las bromas de Marcos Giles a Angelita Torres que no cayeron bien, la imitación de Momi Giardina a Haaland que generó polémica y el final anticipado de su cobertura del Mundial disputado en Estados Unidos. A esa etapa le siguió un tiempo de silencio hasta que llegó una novedad que los seguidores de la señal recibieron con mucho entusiasmo.