La figura de Luzu que blanqueó su romance con un tiktoker: los besos que confirman el amor

Carli se levantó de su butaca y fue a su encuentro; el cruce cara a cara le permitió a Talledo terminar de cantar el tema junto a él, y el momento culminó en un beso extenso que el público celebró con una fuerte ovación, en lo que quedó como la confirmación pública del romance entre ambos.

¿Cuándo estrena la serie de Luzu TV y Disney?

Disney+ y Luzu TV presentarán en Iberseries & Platino Industria "Somos así, la serie de Nadie dice nada", la primera ficción del ciclo de streaming, con un panel integrado por Daniel Burman, Nico Occhiato y Santi Talledo para hablar del proceso creativo detrás del proyecto; protagonizada por Occhiato, Flor Jazmín Peña, Momi Giardina, Talledo y Martín Garabal, la serie —producida por Pampa Films, dirigida por Nicolás Silbert y Lalo Mark, y escrita por Talledo y Diego Vago— sigue a un grupo de amigos de treinta y cuarenta años que atraviesan crisis laborales, afectivas y personales a lo largo de ocho episodios, y se estrenará en noviembre exclusivamente en Disney+.