Pity Álvarez cambió su defensa y desencadenó un cambio repentino en pleno juicio

El pedido para frenar el debate

Junto con la designación de los abogados, la nueva defensa solicitó al tribunal suspender y reprogramar el juicio oral. El argumento es que los nuevos representantes necesitan tiempo para acceder al expediente, estudiar las pruebas incorporadas y revisar los antecedentes de la investigación antes de definir la estrategia defensiva.

Los abogados plantearon que ese plazo resulta necesario para garantizar un ejercicio efectivo del derecho de defensa y evitar que su intervención quede limitada a una participación meramente formal.

Entre las medidas solicitadas, también reclamaron acceso completo al sistema informático judicial, con el objetivo de revisar el expediente, las pericias y las declaraciones incorporadas a la causa.

Al aceptar formalmente el cargo, Queijeiro y Baños solicitaron reprogramar el debate para contar con tiempo suficiente para analizar el expediente y preparar la estrategia de defensa.

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 29, integrado por Gustavo Groerner, Juan Martín Ramos Padilla y Hugo Navarro, hizo lugar a este último pedido. Por ese motivo, este miércoles 19 de agosto no habrá actividad en el juicio.

Álvarez es juzgado por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido el 12 de julio de 2018 en Villa Lugano. El proceso comenzó después de varios años de demoras vinculadas al estado de salud del músico. Actualmente, el debate continúa ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29.