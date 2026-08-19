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Pity Álvarez cambió su defensa y desencadenó un cambio repentino en pleno juicio

El músico presentó a sus nuevos defensores ante el tribunal que lo juzga por el homicidio ocurrido en Villa Lugano.

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Juicio contra Pity Álvarez: el musico cambio su defensa

Juicio contra "Pity Álvarez": el musico cambio su defensa, eligió un nuevos abogados y se suspendió la audiencia

Cristian “Pity” Álvarez designó a dos nuevos abogados para que asuman su defensa en el juicio oral por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en julio de 2018 en el complejo habitacional Samoré, en Villa Lugano. También se dictó la suspensión de la audiencia que se iba a desarrollar este miércoles.

Leé también El mensaje místico de "Pity" Álvarez a la salida del juicio por el crimen de Cristian Díaz
(Foto: captura de pantalla)

Los nuevos representantes legales son Javier Ignacio Baños y Sebastián Queijeiro, quien ya había intervenido en la causa durante sus primeras etapas. La incorporación se produjo luego de una reunión que el músico mantuvo con Queijeiro durante la noche del martes, en la que analizaron el estado actual del proceso y la estrategia a seguir.

Hasta ahora, Álvarez contaba con la asistencia de la defensa pública.

La presentación fue realizada por el propio acusado, identificado en el expediente como Cristian Gabriel Álvarez Congiu, ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 de la Capital Federal.

El pedido para frenar el debate

Junto con la designación de los abogados, la nueva defensa solicitó al tribunal suspender y reprogramar el juicio oral. El argumento es que los nuevos representantes necesitan tiempo para acceder al expediente, estudiar las pruebas incorporadas y revisar los antecedentes de la investigación antes de definir la estrategia defensiva.

Los abogados plantearon que ese plazo resulta necesario para garantizar un ejercicio efectivo del derecho de defensa y evitar que su intervención quede limitada a una participación meramente formal.

Entre las medidas solicitadas, también reclamaron acceso completo al sistema informático judicial, con el objetivo de revisar el expediente, las pericias y las declaraciones incorporadas a la causa.

Al aceptar formalmente el cargo, Queijeiro y Baños solicitaron reprogramar el debate para contar con tiempo suficiente para analizar el expediente y preparar la estrategia de defensa.

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 29, integrado por Gustavo Groerner, Juan Martín Ramos Padilla y Hugo Navarro, hizo lugar a este último pedido. Por ese motivo, este miércoles 19 de agosto no habrá actividad en el juicio.

Álvarez es juzgado por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido el 12 de julio de 2018 en Villa Lugano. El proceso comenzó después de varios años de demoras vinculadas al estado de salud del músico. Actualmente, el debate continúa ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29.

En pocas palabras

  • Pity Álvarez: El músico designó nuevos abogados para su defensa en el juicio por homicidio.
  • Pedido de suspensión: La nueva defensa solicitó al tribunal suspender y reprogramar el debate.
  • Juicio por Cristian Díaz: El debate continuará tras analizarse el planteo de la defensa.
Resumen generado por Thinkindot AI
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