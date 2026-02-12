Pablo Laurta volvió a lanzar fuertes acusaciones mientras sigue detenido por el doble femicidio que conmocionó a Córdoba

El macabro plan de Laurta según los investigadores

Para los investigadores, el raid de Laurta comenzó mucho antes de llegar a Córdoba. El ciudadano uruguayo ingresó a la Argentina de forma ilegal, cruzando el río Uruguay en canoa para no dejar rastro en Migraciones. Este movimiento era parte de un “prolijo trazado” que tenía como fin último perpetrar los femicidios y llevarse a su hijo de 5 años, quien en ese momento se encontraba con las víctimas en la capital cordobesa.

El 7 de octubre, bajo el pretexto de viajar a Rafaela (Santa Fe), contrató al remisero Martín Palacio en Concordia. Sin embargo, el viaje fue una trampa: el conductor fue asesinado y descuartizado.

Con el Toyota Corolla de la víctima, Laurta llegó a Córdoba, ejecutó a Giardina y Zamudio, se llevó al menor y abandonó el vehículo incendiado en el Camino de las Altas Cumbres para borrar huellas.

La huida terminó días después en un hotel de Gualeguaychú, donde Laurta planeaba su regreso a Uruguay. Fue allí donde la Policía lo detuvo en la habitación que ocupaba junto al niño. En el lugar se hallaron pertenencias que vinculaban directamente al femicida con el remisero asesinado.

Mientras la causa por el doble femicidio en Córdoba ya fue elevada a juicio, en Entre Ríos la fiscalía (representada por Tomás Tscherning) considera cerrada la instrucción por el crimen de Palacio.

Laurta permanecerá detenido en la provincia hasta que inicie el debate oral en Córdoba, donde enfrenta la posibilidad de recibir la pena máxima de prisión perpetua.