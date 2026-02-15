Alarma por la salud de La Mona Jiménez en pleno show: preocupación entre sus fans
El cuartetero encendió Córdoba en su regreso a los escenarios, pero un momento inesperado arriba del escenario generó preocupación entre los fanáticos. Qué le pasó a la Mona Jiménez. El video.
La vuelta de La Mona Jiménez a los escenarios cordobeses fue una verdadera fiesta popular. Con el Complejo Forja(Córdoba) repleto y entradas agotadas, miles de fanáticos celebraron el Día de los Enamorados al ritmo del cuarteto. Pero en medio del baile y la euforia, la noche tuvo momentos de tensión cuando el propio el cantante debió frenar el show por el calor extremo.
El regreso, que marcó su primer baile del 2026 en ese predio, arrancó a puro fuego. Vestido de rojo y con su impronta intacta, Juan Carlos Jiménez Rufino abrió con “El enamorado” y siguió con una catarata de clásicos como “Goma de mascar”, “Intentemos”, “Y ya ves”, “Anímate a vivir”, “Despierta corazón” y “Quédate”, haciendo estallar a la multitud.
Sin embargo, según contó Teleshow (Infobae), el clima dentro del recinto empezó a volverse sofocante. Con el lugar colmado y el aire pesado, La Mona sintió el impacto en pleno escenario y decidió parar el espectáculo de forma abrupta durante “Se fue”.
“Chicos, yo paro cinco minutos antes que me caiga. Y poneme la silla. Voy a sentarme. Voy a parar cinco minutos. Vamos a cambiar el aire. Esto es impresionante. Acá arriba… yo me quedo sin aire, bol... Está faltando un oxígeno acá arriba”, lanzó con total sinceridad, despertando aplausos y preocupación entre los presentes.
Lejos de dramatizar, explicó que necesitaba hidratarse y renovar el aire para seguir. “Paramos cinco minutos, ¿está bien? Tomamos agua, cargamos y volvemos”, pidió desde el escenario, priorizando su salud y la de toda la banda.
Más tarde, decidió modificar la dinámica habitual del show: “En vez de hacer una pausa de 30 minutos vamos a hacer dos de 15”, aclaró, adaptándose a las condiciones del calor agobiante.
Entre el público se encontraba Carlos Tévez, que venía de celebrar el triunfo de Talleres en el Estadio Mario Alberto Kempes y decidió cerrar la noche, cerca de las cinco de la mañana, a puro cuarteto con una seguidilla demoledora.
Los videos del momento en que pidió frenar el show se viralizaron rápido y generaron inquietud entre los fanáticos. Pero con el correr de las horas quedó claro que todo fue una medida preventiva ante el calor extremo y que, pese al susto, La Mona volvió a demostrar por qué sigue siendo el rey indiscutido del cuarteto.
Cómo y cuándo fueron las últimas intervenciones de La Mona Jiménez
En 2023, La Mona Jiménez sufrió una operación de urgencia por fuerte dolor abdominal debido a un mal movimiento, además de la extirpación de bazo. Ese mismo año, enfrentó una obstrucción severa en la arteria carótida que requirió un stent tras seis días en terapia intensiva.
"Estoy herido. Me están atendiendo y cuando llego a Córdoba me harán estudios, tuve dos operaciones en 15 días, me salvé dos veces. Se me rompió el vaso y me quedaron litros de sangre al costado, una telita me lo sostuvo una hora justo para que llegara a la clínica y me limpiaron, si explotaba eso no estoy acá", reconocía el artista tras aquella preocupante internación en diálogo con el ciclo Intrusos (América TV) a unos días del alta médica.
Y explicó sobre esa dramática situación: "No me sentía bien y cuando me vieron los médicos fui directo a cirugía urgente. Me abrieron, me limpiaron y me sacaron el vaso. La verdad que tenía mucho miedo de no salir más de ahí".
En junio de 2024, en tanto, fue internado de urgencia por gastroenteritis aguda, lo que obligó a cancelar shows. La última internación de La Mona Jiménez ocurrió el 3 de diciembre de 2025, cuando fue operado de manera programada en el Instituto Modelo de Cardiología de Córdoba para corregir una hernia derivada de una cirugía previa de extirpación de bazo en 2023. La intervención concluyó con éxito y el artista se recuperó favorablemente tras el reposo postoperatorio.