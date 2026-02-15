Alarma por la salud de La Mona Jiménez en pleno show: preocupación entre sus fans

Lejos de dramatizar, explicó que necesitaba hidratarse y renovar el aire para seguir. “Paramos cinco minutos, ¿está bien? Tomamos agua, cargamos y volvemos”, pidió desde el escenario, priorizando su salud y la de toda la banda.

Más tarde, decidió modificar la dinámica habitual del show: “En vez de hacer una pausa de 30 minutos vamos a hacer dos de 15”, aclaró, adaptándose a las condiciones del calor agobiante.

Entre el público se encontraba Carlos Tévez, que venía de celebrar el triunfo de Talleres en el Estadio Mario Alberto Kempes y decidió cerrar la noche, cerca de las cinco de la mañana, a puro cuarteto con una seguidilla demoledora.

Carlos Tevez

Los videos del momento en que pidió frenar el show se viralizaron rápido y generaron inquietud entre los fanáticos. Pero con el correr de las horas quedó claro que todo fue una medida preventiva ante el calor extremo y que, pese al susto, La Mona volvió a demostrar por qué sigue siendo el rey indiscutido del cuarteto.

Embed

Cómo y cuándo fueron las últimas intervenciones de La Mona Jiménez

En 2023, La Mona Jiménez sufrió una operación de urgencia por fuerte dolor abdominal debido a un mal movimiento, además de la extirpación de bazo. Ese mismo año, enfrentó una obstrucción severa en la arteria carótida que requirió un stent tras seis días en terapia intensiva.

"Estoy herido. Me están atendiendo y cuando llego a Córdoba me harán estudios, tuve dos operaciones en 15 días, me salvé dos veces. Se me rompió el vaso y me quedaron litros de sangre al costado, una telita me lo sostuvo una hora justo para que llegara a la clínica y me limpiaron, si explotaba eso no estoy acá", reconocía el artista tras aquella preocupante internación en diálogo con el ciclo Intrusos (América TV) a unos días del alta médica.

Y explicó sobre esa dramática situación: "No me sentía bien y cuando me vieron los médicos fui directo a cirugía urgente. Me abrieron, me limpiaron y me sacaron el vaso. La verdad que tenía mucho miedo de no salir más de ahí".

En junio de 2024, en tanto, fue internado de urgencia por gastroenteritis aguda, lo que obligó a cancelar shows. La última internación de La Mona Jiménez ocurrió el 3 de diciembre de 2025, cuando fue operado de manera programada en el Instituto Modelo de Cardiología de Córdoba para corregir una hernia derivada de una cirugía previa de extirpación de bazo en 2023. La intervención concluyó con éxito y el artista se recuperó favorablemente tras el reposo postoperatorio.