El drama que atravesó Alejandra Maglietti tras el incendio que destruyó la fábrica de su pareja
Alejandra Maglietti se quebró al hablar del siniestro que arrasó con el depósito de la empresa y reveló cómo su marido logró salir adelante sin despedir a ningún empleado. Qué dijo la modelo.
18 feb 2026, 17:53
La angustia todavía le aprieta el pecho a Alejandra Maglietti cada vez que recuerda una de las noches más duras de su vida. En diálogo con Pamela David en Desayuno Americano (América TV), la modelo habló del incendio que en noviembre pasado devastó gran parte de la fábrica de su pareja y estuvo a punto de llevarse puesta la empresa familiar.
Visiblemente conmovida, reconoció que el impacto emocional todavía sigue presente: “Fue una situación tan traumática que en algún punto la tengo como un poco bloqueada”, confesó. Y agregó con la voz quebrada: “Esa noche fue terrible, me acuerdo y me angustio porque yo sé la dedicación y lo que implica llevar adelante una fábrica; verla destruirse ante tus ojos es una situación muy dolorosa”.
El fuego arrasó con miles de metros cuadrados del depósito, provocando pérdidas millonarias y una reconstrucción que todavía continúa. Si bien hay una aseguradora que deberá hacerse cargo de parte de los daños, Maglietti fue clara al explicar que nada vuelve a ser igual después de una tragedia así.
“Hay una aseguradora que va a responder por esas pérdidas; empiezan una cadena de responsabilidades, igual siempre hay una pérdida porque hay que poner en pie nuevamente un depósito, miles de metros cuadrados que se hicieron fuego, levantar todo eso volver a construirlo”, detalló.
Además, contó que su pareja tuvo que alquilar un nuevo espacio para poder seguir trabajando mientras reconstruyen lo perdido. A pesar del golpe, destacó el enorme esfuerzo que hizo para no frenar la producción ni dejar a nadie sin empleo.
“Ahora está operando la empresa, la verdad que dentro de todo lo terrible que ocurrió la planta que es el lugar donde están las máquinas se mantuvo en pie por lo tanto él pudo cumplir con los contratos que tenía y los sueldos de las personas porque gracias a Dios no despidió a nadie”, relató.
Y cerró con una frase que refleja el peso que sintió su marido en medio del caos: “Para él era muy importante, me decía ‘yo tengo la responsabilidad de tener un montón de familias atrás’ y pudo cumplir con todos”.
Aunque el incendio dejó heridas profundas, Maglietti remarcó que el esfuerzo y la responsabilidad de su pareja permitieron que la empresa siga en pie, demostrando que incluso después de una tragedia así, es posible volver a empezar.
Quién es Juan Manuel Lago, la pareja de Alejandra Maglietti que perdió su fábrica en el incendio de Ezeiza
Juan Manuel Lago es abogado y empresario argentino dedicado desde hace décadas a la industria del plástico. Es el dueño de Plásticos Lago, una firma con más de 30 años de trayectoria especializada en la producción de envases para sectores como el químico, agroquímico, limpieza, piscinas y alimenticio.
A pesar de la alta exposición mediática de su pareja, Alejandra Maglietti, Lago siempre mantuvo un perfil bajo. Juntos son padres de Manuel, nacido en agosto de 2025, y suelen resguardar su vida privada del foco público.
Tras el devastador incendio que afectó las instalaciones de la empresa en Ezeiza en noviembre de 2025, la compañía había difundido un comunicado para llevar tranquilidad: “En relación con el incidente de público conocimiento, la dirección de la empresa desea transmitir tranquilidad a sus clientes, proveedores y empleados. Nuestras instalaciones han sufrido daños de diferentes magnitudes, pero no se registraron heridos de gravedad entre nuestros colaboradores. La seguridad y el bienestar de nuestro equipo es la prioridad. Agradecemos el afectuoso apoyo recibido y solicitamos, por precaución, no acercarse a la zona hasta que informemos los pasos a seguir”.