El drama que atravesó Alejandra Maglietti tras el incendio que destruyó la fábrica de su pareja

Además, contó que su pareja tuvo que alquilar un nuevo espacio para poder seguir trabajando mientras reconstruyen lo perdido. A pesar del golpe, destacó el enorme esfuerzo que hizo para no frenar la producción ni dejar a nadie sin empleo.

“Ahora está operando la empresa, la verdad que dentro de todo lo terrible que ocurrió la planta que es el lugar donde están las máquinas se mantuvo en pie por lo tanto él pudo cumplir con los contratos que tenía y los sueldos de las personas porque gracias a Dios no despidió a nadie”, relató.

Y cerró con una frase que refleja el peso que sintió su marido en medio del caos: “Para él era muy importante, me decía ‘yo tengo la responsabilidad de tener un montón de familias atrás’ y pudo cumplir con todos”.

Aunque el incendio dejó heridas profundas, Maglietti remarcó que el esfuerzo y la responsabilidad de su pareja permitieron que la empresa siga en pie, demostrando que incluso después de una tragedia así, es posible volver a empezar.

Quién es Juan Manuel Lago, la pareja de Alejandra Maglietti que perdió su fábrica en el incendio de Ezeiza

Juan Manuel Lago es abogado y empresario argentino dedicado desde hace décadas a la industria del plástico. Es el dueño de Plásticos Lago, una firma con más de 30 años de trayectoria especializada en la producción de envases para sectores como el químico, agroquímico, limpieza, piscinas y alimenticio.

A pesar de la alta exposición mediática de su pareja, Alejandra Maglietti, Lago siempre mantuvo un perfil bajo. Juntos son padres de Manuel, nacido en agosto de 2025, y suelen resguardar su vida privada del foco público.

Tras el devastador incendio que afectó las instalaciones de la empresa en Ezeiza en noviembre de 2025, la compañía había difundido un comunicado para llevar tranquilidad: “En relación con el incidente de público conocimiento, la dirección de la empresa desea transmitir tranquilidad a sus clientes, proveedores y empleados. Nuestras instalaciones han sufrido daños de diferentes magnitudes, pero no se registraron heridos de gravedad entre nuestros colaboradores. La seguridad y el bienestar de nuestro equipo es la prioridad. Agradecemos el afectuoso apoyo recibido y solicitamos, por precaución, no acercarse a la zona hasta que informemos los pasos a seguir”.