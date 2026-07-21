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Intenso operativo

Desesperada búsqueda de dos adolescentes de 14 años: todos los detalles

Se trata de Alma Antonela Farías y Tiziano Benjamín Pereira. Fueron vistos por última vez con un día de diferencia. Las autoridades difundieron sus características físicas y pidieron colaboración para encontrarlos.

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Buscan desesperadamente a dos adolescentes de 14 años que desaparecieron en San Juan

Buscan desesperadamente a dos adolescentes de 14 años que desaparecieron en San Juan

La provincia de San Juan mantiene un intenso operativo para encontrar a Alma Antonela Farías y Tiziano Benjamín Pereira, dos adolescentes de 14 años que desaparecieron con un día de diferencia. La Policía provincial difundió sus características físicas y solicitó la colaboración de la comunidad para dar con su paradero.

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Alma Antonela Farías es buscada desde el 18 de julio. Según la información oficial, mide aproximadamente 1,50 metros, tiene tez blanca, ojos marrones, contextura mediana y pesa cerca de 62 kilos. Además, posee rostro redondo, nariz cóncava, labios medianos y cabello castaño oscuro.

Al momento de su desaparición vestía una campera inflable bordó, un pantalón ancho y zapatillas negras. También se informó que calza entre 36 y 37.

En tanto, Tiziano Benjamín Pereira desapareció un día antes, el 17 de julio. El adolescente mide alrededor de 1,45 metros, tiene tez blanca, ojos marrones, contextura mediana y un peso estimado de 58 kilos. Presenta rostro redondo, nariz cóncava, labios medianos y cabello castaño.

Las autoridades no brindaron detalles sobre las circunstancias en las que ambos adolescentes fueron vistos por última vez, aunque mantienen activados los protocolos de búsqueda y averiguación de paradero.

Cómo aportar información

La Policía de San Juan pidió a toda la comunidad colaborar con cualquier dato que pueda resultar útil para la investigación. Recordaron que, por más mínimo que parezca, cualquier aporte puede ser clave para encontrar a los adolescentes.

Quienes tengan información sobre el paradero de Alma Antonela Farías o Tiziano Benjamín Pereira pueden comunicarse de manera inmediata con el 911, donde recibirán los datos de forma confidencial para colaborar con la búsqueda.

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