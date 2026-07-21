Desesperada búsqueda de dos adolescentes de 14 años: todos los detalles

Las autoridades no brindaron detalles sobre las circunstancias en las que ambos adolescentes fueron vistos por última vez, aunque mantienen activados los protocolos de búsqueda y averiguación de paradero.

Cómo aportar información

La Policía de San Juan pidió a toda la comunidad colaborar con cualquier dato que pueda resultar útil para la investigación. Recordaron que, por más mínimo que parezca, cualquier aporte puede ser clave para encontrar a los adolescentes.

Quienes tengan información sobre el paradero de Alma Antonela Farías o Tiziano Benjamín Pereira pueden comunicarse de manera inmediata con el 911, donde recibirán los datos de forma confidencial para colaborar con la búsqueda.