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El dolor de la familia de Agostina Vega: la fuerte denuncia del tío antes de la marcha de Ni Una Menos

En las últimas horas, la causa incorporó nuevos elementos vinculados a los movimientos del acusado antes y después de la desaparición de la adolescente, además de declaraciones de familiares, allegados y testigos.

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El dolor de la familia de Agostina Vega: la fuerte denuncia del tío de la menor horas antes de la marcha de Ni Una Menos

El dolor de la familia de Agostina Vega: la fuerte denuncia del tío de la menor horas antes de la marcha de Ni Una Menos

En medio del profundo dolor por el femicidio de Agostina Vega, la familia de la adolescente cuestionó la decisión de las autoridades respecto de la entrega de los restos de la joven y aseguró que el horario elegido les impedirá participar de la movilización de Ni Una Menos convocada para este miércoles.

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Se llevará adelante una nueva edición del “Ni Una Menos”, la movilización feminista que reclama por políticas contra la violencia de género. (Foto: archivo)

Franco, tío de la víctima, confirmó que el velorio se realizará de manera privada y explicó que Melisa, la madre de Agostina, estará presente acompañada por profesionales médicos debido al delicado estado emocional que atraviesa tras el crimen.

Sin embargo, expresó su malestar por el momento en que la familia recibirá el cuerpo de la adolescente. “Nos van a entregar a Agostina a la misma hora de la marcha para que nosotros no estemos presentes en la marcha. Es a propósito”, sostuvo.

agostina vega

El familiar también denunció que existe una intención de evitar que la familia tenga visibilidad durante la movilización que se realizará en distintas ciudades del país al cumplirse un nuevo aniversario del movimiento Ni Una Menos.

“Es todo un circo que están armando. Si la gente no nos ve es porque están haciendo lo imposible para que nosotros no estemos en la marcha. Nosotros queríamos estar, pero, bueno”, lamentó.

El fiscal Garzón defendió la investigación y negó que Barrelier haya recibido protección

El fiscal Raúl Garzón salió este miércoles a responder las críticas que recibió la investigación por el femicidio de Agostina Vega y rechazó las acusaciones sobre una supuesta demora en el avance de la causa contra Claudio Barrelier. “A mí no me dijeron ‘investigue este crimen’. A mí me dijeron ‘busque a una niña desaparecida’. La denuncia dio ese direccionamiento y a las pocas horas ya la buscaba toda Córdoba”, sostuvo durante una entrevista con Cadena 3.

En ese sentido, explicó que las primeras actuaciones estuvieron enfocadas en localizar a la adolescente y afirmó que las sospechas sobre Barrelier surgieron a medida que avanzó la investigación. “A las 48 horas tuvimos una sospecha firme y tomamos decisiones inmediatas. Este señor imputado era el amigo de la mamá de Agostina”, señaló. Además, negó cualquier tipo de favoritismo hacia el acusado. “De ninguna manera tuvo protección Barrelier. No tengo vínculos políticos ni los tuve jamás. Cuando debí sentar a funcionarios públicos, lo hice”, aseguró.

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Garzón también se refirió a los cuestionamientos sobre su actuación y a los pedidos de jury impulsados desde distintos sectores. “Cuando un jury deba analizar el trabajo de este fiscal, son ellos los que deben evaluar lo que se hizo y lo que no. Los agravios los respondo con trabajo; entiendo las críticas porque la sociedad está muy golpeada”, afirmó.

Durante la entrevista, el fiscal definió el expediente como “el caso más cruel” que le tocó investigar a lo largo de su carrera y reveló el impacto personal que le produjo. “Soy papá y abuelo; esta causa se investiga con el alma, con el cuerpo y con la ley. La busqué como a una hija. La fiscalía es toda para Agostina”, expresó. Además, dejó abierta la posibilidad de nuevas imputaciones en la causa. “Si la prueba me lo permite, sí habrá más imputados; y si no, no”, sostuvo.

Fiscal Córdoba

Finalmente, cuestionó la difusión anticipada de información sensible sobre la investigación y lamentó que algunas novedades llegaran a la familia por los medios de comunicación. “La noticia anticipada que este fiscal debía dar a esos padres y abuelos les llegó por los medios. Eso no es bueno, lo digo como papá. Por una primicia, tras una noticia a destiempo, ese abuelo se pudo haber matado. Mi obligación primera era cuidar a esa familia”, concluyó.

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