La aterradora confesión de la mamá de Sofía Herrera sobre Carlos Pérez que conmocionó a todos: "Ahora lo..."

La desesperación y el cansancio acumulados en más de una década de búsqueda se reflejaron en su tono al añadir: “¿Por qué no la hiciste antes esta denuncia? Vos te imaginás el calvario que fue para nosotros todos estos años en la búsqueda de Sofi”.

La mujer de Corrientes respondió explicando por qué no había hablado antes: “Recién yo declaro porque yo ahora le reconozco. Yo le ví a esa mujer y recuerdo que ella no me saludó porque no me reconoció como la señora del médico”. Este detalle refuerza la credibilidad de su relato, ya que menciona elementos específicos que podrían ser investigados.

Otro punto significativo en esta conversación fue el comentario de la madre de Sofía sobre Marcelo Ruiz, a quien describió como alguien cercano al círculo familiar en el pasado, pero que se distanció tras la desaparición de la niña. “Todo lo que vos decís de Marcelo Ruiz es tal cual, es real. Lo raro que después cuando desapareció mi hija él, que era amigo de mi marido de chico, nunca más apareció en la casa nuestra”, expresó con evidente desconcierto.

Este comportamiento de Ruiz resulta, cuanto menos, intrigante. La ausencia de contacto después de un evento tan traumático como la desaparición de Sofía ha generado preguntas en la familia y podría ser una pista más en este complejo caso.

Uno de los momentos más impactantes de la conversación fue cuando “Carmen” detalló lo que recuerda de María Victoria Caillava. Según su testimonio, Caillava estuvo presente en un almuerzo en el camping y su rostro le quedó grabado: “La cara de ella nunca me la voy a olvidar con ese par de ojos. Ella llega con el odontólogo, y yo ahora cuando levantan la foto en la tele, ese rostro yo no lo olvido. En el asado estaba Pérez”.

La testigo menciona con precisión haber reconocido a Carlos Pérez y María Victoria Caillava en aquel contexto. Además, resaltó que Caillava evitó saludarla, algo que notó en el momento y que, al conectar con los hechos actuales, ha adquirido un significado especial.

El caso Loan, que involucró a Carlos Pérez y María Victoria Caillava, ha sido objeto de investigaciones en el pasado. Ahora, las declaraciones de esta testigo que aseguran haberlos visto en el lugar de la desaparición de Sofía Herrera agregan una nueva capa al misterio. Para la madre de Sofía, este testimonio representa una luz en el camino, pero también despierta nuevos cuestionamientos: ¿Qué hacían estas personas allí en ese momento? ¿Podrían estar relacionadas con lo que ocurrió ese día?

“A Caillava yo la ví cara a cara y nunca me saludó, ahí la registro que ella estuvo en ese almuerzo”, concluyó la madre de Sofía, con la esperanza de que estas piezas de información permitan a los investigadores avanzar en un caso que ha estado estancado por tanto tiempo.

El caso de Sofía Herrera sigue siendo una herida abierta para su familia y un desafío para la justicia argentina. La posibilidad de que este nuevo testimonio aporte información relevante es crucial, pero dependerá de que la testigo formalice su denuncia y de que las autoridades actúen con celeridad. Para la madre de Sofía, cada detalle cuenta, y cada nuevo indicio renueva su determinación de encontrar respuestas y justicia para su hija.