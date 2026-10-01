"Me arrancó la vida": el desgarrador relato del papá de Aixa tras hallarla asesinada

Ese día, Aixa le contó que iba a hacer gimnasia y luego al polideportivo para jugar al vóley. Más tarde, cerca de las 22.05, le avisó que ya había llegado a su casa. Padre e hija continuaron intercambiando mensajes y ella incluso le envió un audio en el que le contó que iba a bañarse y después acostarse.

“Siempre era así, re alegre”, recordó Antonio durante la entrevista, todavía conmocionado por lo ocurrido.

Poco después, la comunicación se interrumpió. Antonio contó que alrededor de las 20.05 llegó a su casa y, al ingresar, encontró a su hija en el baño, sin vida.

El momento en que encontró a Aixa

El padre relató que al ver a su hija intentó reanimarla y levantarla con la esperanza de encontrar alguna señal de vida. Sin embargo, aseguró que estaba fría y presentaba marcas visibles en el cuerpo.

“Tuve la esperanza de agarrarla así, a upa, levantarla, como que tenía esperanza de que me iba a dar una señal de vida”, contó. Ante la desesperación, Antonio pidió ayuda a los vecinos. Como la vivienda estaba cerrada, uno de ellos utilizó una herramienta para romper la cadena del portón y poder ingresar.

Una vez dentro, lograron desatar a Aixa y colocarla en el piso mientras llamaban a una ambulancia. Para su padre, aquel momento quedó grabado como una de las escenas más dolorosas de su vida.

La denuncia por violencia y el botón antipánico

Uno de los puntos que más preocupa a la familia es el antecedente de violencia que existía entre Aixa y su ex. La joven había denunciado a Alejandro Sofía en diciembre de 2025 por lesiones leves y amenazas coactivas. Por esa causa, el hombre había estado detenido y recuperó la libertad el 16 de julio de 2026.

Antonio contó que su hija tenía un botón antipánico, asistencia vinculada a violencia de género y una medida perimetral vigente. Según relató, la familia había recibido indicaciones para comunicarse ante cualquier situación de riesgo. “No sé cómo se acercó hacia ella, si la engañó, si le dijo que iba a hablar”, expresó.

La Justicia deberá determinar ahora cómo fueron los últimos momentos de Aixa y qué ocurrió antes de que fuera encontrada muerta.

El sospechoso sigue prófugo y los investigadores analizan sus mensajes

Alejandro Sofía, de 26 años, es actualmente el principal sospechoso y permanece prófugo. La investigación está a cargo de la UFI de Género y Abuso Sexual de Tigre, encabezada por la fiscal Mariela Miozzo.

Entre los elementos que analiza la Justicia aparecen comunicaciones que el hombre habría realizado durante la madrugada previa al hallazgo. Según la investigación, habría publicado un video en su estado de WhatsApp en el que manifestaba intenciones de quitarse la vida y luego enviado mensajes a un conocido en los que habría dicho que se había “mandado una cagada”.

Esas comunicaciones forman parte de las pruebas que buscan reconstruir qué ocurrió durante las horas previas al hallazgo del cuerpo y establecer la responsabilidad del sospechoso.

El pedido del padre: “Lo único que quiero es justicia”

Mientras continúa la búsqueda del principal sospechoso, la familia de Aixa realizó una manifestación para reclamar justicia. Antonio también pidió que quienes acompañen el reclamo lo hagan de manera pacífica.

“Lo único que pido es justicia”, expresó durante la entrevista con A24.

El hombre también agradeció el acompañamiento de los vecinos y de los medios que se acercaron para cubrir el caso. Aseguró que no quiere que el reclamo sea utilizado con fines políticos y que su único objetivo es que se esclarezca la muerte de su hija.

“Era todo, me arrancó la vida”, repitió Antonio, quien contó que vivía junto a Aixa y que ahora quedó solo en la casa que compartían.

La investigación continúa mientras la Justicia intenta determinar cómo murió la joven y localizar al hombre señalado como principal sospechoso.