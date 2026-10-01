Estaba en un crucero mientras la policía encontró a sus 4 hijos aterrados en el baño de su casa

El padre llegó a la casa y encontró a los cuatro niños solos

La situación salió a la luz el pasado sábado, cuando Lether Bazile, padre de la bebé de dos meses, se presentó en el domicilio familiar.

De acuerdo con la información incorporada a la investigación, el hombre se encontró con que no había ningún adulto a cargo de los menores. Ante la situación, decidió comunicarse con el servicio de emergencias 911 para solicitar asistencia policial.

La llegada de los agentes permitió confirmar la presencia de los cuatro hermanos dentro de la propiedad.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores fue el estado en el que fueron encontrados los niños. Según el reporte difundido por ABC News, los menores se encontraban refugiados dentro de un cuarto de baño cuando los policías ingresaron a la vivienda.

La intervención permitió ponerlos bajo resguardo y activar los protocolos correspondientes para este tipo de situaciones.

La presencia de una bebé de apenas dos meses convirtió el caso en una situación de especial preocupación para los investigadores, debido a la necesidad de cuidados permanentes que requiere un menor de esa edad.

Las autoridades comenzaron entonces a reconstruir qué había ocurrido en los días anteriores y, especialmente, dónde se encontraba la madre de los cuatro niños.

La mujer estaba de viaje rumbo a las Bahamas

La investigación permitió establecer que Belizaire no se encontraba en la ciudad cuando los menores fueron encontrados.

Según las actuaciones policiales, la mujer había abordado un crucero de cuatro días con destino a las Bahamas. La embarcación había partido el 25 de septiembre, mientras sus cuatro hijos permanecían en la vivienda.

El viaje, que estaba previsto como una salida de placer, terminó convirtiéndose en el centro de una investigación penal.

Los detectives buscaron determinar si la mujer había dejado algún adulto responsable a cargo de los niños y qué instrucciones había dado antes de abandonar la ciudad.

En ese contexto apareció una de las principales versiones incorporadas al expediente.

La madre habría dicho que una familiar cuidaría a los chicos

Según la información aportada por las autoridades, Belizaire le había comunicado previamente a Bazile que los menores quedarían bajo la supervisión de su bisabuela materna.

La mujer habría asegurado que los niños serían trasladados para permanecer al cuidado de esa familiar antes de emprender el viaje.

Sin embargo, los investigadores determinaron que esa entrega nunca se concretó.

Los cuatro hermanos permanecieron en la vivienda y, de acuerdo con la acusación, no tuvieron la compañía de un adulto responsable durante el período en que la madre estuvo fuera de la ciudad.

Esta diferencia entre lo que la mujer habría comunicado antes del viaje y lo que finalmente ocurrió con los menores se convirtió en uno de los elementos centrales de la investigación.

Las autoridades debieron reconstruir además la secuencia temporal para establecer durante cuánto tiempo estuvieron solos y cuáles fueron las circunstancias concretas en las que permanecieron dentro de la casa.

La Policía esperó el regreso del crucero

Una vez descubierta la situación, los investigadores comenzaron a seguir el itinerario de la embarcación para determinar cuándo regresaría a Florida.

La mujer finalmente volvió a bordo del mismo crucero después del recorrido por el Caribe.

Pero cuando llegó al Puerto de Miami, las autoridades ya estaban aguardándola.

Según la información difundida sobre el caso, Belizaire fue detenida inmediatamente después de descender de la embarcación.

De esta manera, el viaje de placer terminó con la mujer bajo custodia policial y vinculada formalmente a una investigación por la situación en la que fueron encontrados sus cuatro hijos.

La detención permitió avanzar con las actuaciones judiciales y poner el caso a disposición de los tribunales del condado.

Qué ocurrió con los cuatro hermanos

Después de que los agentes ingresaran al domicilio, los cuatro niños quedaron bajo protección de las autoridades.

La intervención no se limitó a constatar que estaban solos. Los organismos correspondientes debieron establecer medidas de resguardo para garantizar que los menores quedaran bajo el cuidado de personas responsables.

En este tipo de procedimientos, además de la investigación penal, intervienen organismos vinculados con la protección de niños y adolescentes, que deben determinar cuál es el entorno más adecuado para los menores mientras se desarrolla la causa.

En el caso de los cuatro hermanos, la situación resulta especialmente delicada por la diferencia de edades y por la presencia de una bebé de apenas dos meses.

La Justicia deberá establecer ahora las condiciones de guarda y quiénes podrán hacerse cargo de ellos mientras continúe el proceso.

Una causa que continúa bajo investigación

La detención de Belizaire no significa que el proceso judicial haya concluido.

La mujer quedó imputada por un delito relacionado con la negligencia y el abandono de menores, pero la investigación continúa para establecer con precisión todas las circunstancias del episodio.

Entre los interrogantes que deben ser analizados se encuentra el período exacto durante el cual los niños permanecieron solos, las condiciones en las que se encontraba la vivienda y las comunicaciones que existieron entre la madre y los familiares antes de su partida.

También deberá determinarse si existieron otras personas que pudieran haber tenido conocimiento de la situación o que hubieran asumido algún tipo de responsabilidad sobre los menores.

La causa se encuentra todavía en una etapa inicial, por lo que los elementos incorporados hasta el momento forman parte de una investigación que deberá avanzar ante la Justicia.

La situación de los menores quedó bajo la lupa de los servicios de protección

Mientras la investigación penal avanza, uno de los principales objetivos de las autoridades es garantizar el bienestar de los cuatro hermanos.

Los organismos de protección infantil deberán determinar dónde permanecerán los niños y quién estará a cargo de ellos durante el desarrollo de las actuaciones judiciales.

La situación también deberá analizarse en función de las circunstancias particulares de cada uno de los menores. La presencia de una lactante de dos meses implica, además, requerimientos específicos vinculados con alimentación, higiene y atención permanente.

El caso abrió así dos vías paralelas: por un lado, la investigación penal contra la madre y, por otro, el procedimiento destinado a determinar las medidas de protección necesarias para los cuatro hermanos.

Ambas cuestiones deberán resolverse de acuerdo con las disposiciones vigentes en el estado de Florida.

El viaje que terminó desencadenando la investigación

La secuencia comenzó con un viaje que, según la investigación, estaba planificado para durar apenas unos días.

El 25 de septiembre, Belizaire habría abordado el crucero con destino a las Bahamas. Antes de partir, según la información incorporada al expediente, habría indicado que los niños serían puestos al cuidado de una familiar.

Pero esa situación no habría ocurrido.

Los menores permanecieron en la vivienda y el episodio recién fue descubierto cuando Bazile llegó al domicilio y solicitó ayuda al 911.

A partir de ese momento se puso en marcha un operativo que terminó con los cuatro hermanos bajo protección y con una investigación sobre las circunstancias que habían llevado a que permanecieran sin supervisión adulta.

La ubicación de la madre pudo establecerse gracias a la información relacionada con el viaje y el recorrido del crucero. Las autoridades esperaron su regreso y procedieron a detenerla en el puerto.

Qué deberá definir ahora la Justicia

El proceso judicial deberá determinar las responsabilidades correspondientes y establecer si los hechos descriptos por los investigadores configuran los delitos que se le atribuyen a la mujer.

También será necesario establecer qué medidas se aplicarán respecto de la guarda de los cuatro menores.

Por el momento, Belizaire permanece vinculada a una causa penal en Florida, mientras las autoridades continúan reuniendo información sobre lo ocurrido.

La investigación también deberá considerar los testimonios de las personas involucradas y cualquier otro elemento que permita reconstruir las horas y los días previos al hallazgo de los niños.

El caso generó especial atención por la edad de los menores y por el hecho de que la madre se encontraba fuera del país mientras ellos permanecían en la vivienda.

La Justicia deberá ahora avanzar sobre cada uno de los aspectos del episodio para determinar qué ocurrió exactamente, quién debía hacerse cargo de los niños y cuáles serán las medidas que se adoptarán tanto respecto de la mujer como de sus cuatro hijos.

La investigación continúa abierta y la situación de los menores permanece bajo seguimiento de los organismos de protección infantil de Florida.