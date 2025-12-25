Caso YPF: Burford pedirá que la Argentina sea declarada en desacato en Nueva York

El trasfondo del conflicto

La disputa va más allá del intercambio de documentación. Burford busca probar que distintas empresas públicas estratégicas, como YPF, Energía Argentina, Aerolíneas Argentinas, el Banco Nación y el Banco Central, funcionan como prolongaciones del Estado argentino. Si ese planteo prospera, se ampliaría el conjunto de activos susceptibles de ser alcanzados por medidas cautelares o embargos, un escenario que genera preocupación en el Gobierno.

De acuerdo con el expediente, algunos funcionarios y exfuncionarios ya entregaron sus comunicaciones. Sin embargo, otros dirigentes de peso se negaron a hacerlo o no respondieron a los requerimientos, una actitud que fortalece la postura de los demandantes y endurece la evaluación del tribunal sobre el comportamiento procesal del país.

En paralelo, la Argentina aguarda una definición en la apelación de fondo por la expropiación de 2012, un fallo que podría conocerse en cualquier momento. En el oficialismo interpretan que esa expectativa explica la estrategia de Burford: intensificar la presión judicial para ganar margen de maniobra, poder de negociación y capacidad de impacto financiero.